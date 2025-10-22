Jordan sobre la ruptura de Megan y el pacto secreto

Advertencia: esta historia contiene spoilers del final del 22 de octubre de «El amor es ciego”Temporada 9, ahora transmitida en Netflix.

Las últimas parejas restantes terminaron sus relaciones durante el episodio final de “Love Is Blind”, lo que convirtió a la temporada 9 en la primera vez en la historia del programa en la que ninguno de los concursantes se casó.

En el final, quedaban tres parejas: Ali Lima y Anton Yarosh, Kalybriah Haskin y Edmond Harvey, y Jordan Keltner y Megan Valerio. Entre las parejas restantes, sólo las dos primeras llegaron al altar, y ambas mujeres dijeron que no en el altar.

Mientras los espectadores se preparaban para ver lo que pensaban que sería una tercera boda, el programa pasó a Jordan y Megan en su apartamento. Mientras la pareja estaba sentada en el sofá, Megan, entre lágrimas, decidió cancelar el compromiso, citando sus diferencias fundamentales en los estilos de vida y otras reservas sobre por qué ella no estaba lista para casarse en ese momento.

Entre las parejas comprometidas, el dúo parecía ser el más fuerte a pesar de los primeros contratiempos relacionados con el estilo de vida y las finanzas. Además, la paternidad fue un tema importante de discusión entre la pareja, ya que Jordan era padre soltero de un niño de cinco años.

En una entrevista con Variedad, Jordan admite que al final su conversación no lo “sorprendió”, ya que los dos habían hecho previamente un pacto de no ir al altar si ambos no estaban seguros.

«Queríamos ser abiertos, honestos y transparentes entre nosotros», dice. «Se suponía que mi hijo estaría en la boda y nunca quise que pasara por algo así. Lo intentamos hasta el último segundo posible. Ella tomó la mejor decisión para nosotros y nuestras familias».

A continuación, comparte más sobre su confesión final, las reacciones de los espectadores a la temporada 9, cómo volvió a ver el programa más de un año después y cuál es su posición actual con Megan.

¿Cómo ha sido para ti revivir esta experiencia más de un año después?

Es extraño verte enamorarte tanto de alguien. Éramos compatibles en muchos niveles. Terminamos de filmar hace casi un año y medio y no la he visto desde entonces. He pasado mucho tiempo procesándolo, yendo a terapia al respecto y mejorando. Fue difícil volver a verlo porque no recuerdo mucho de él. Pero ya veo por qué nos enamoramos. Apestó, pero al mismo tiempo ha pasado mucho tiempo. Amaba mi vida antes de ir al programa y la amo ahora.

¿Cómo ha sido ver las reacciones de todos al programa?

He sido diligente en mantenerme al margen de los comentarios y no leerlos en su mayor parte. Pero lo que he visto ha sido humillante. No esperaba que sucediera nada de esto. No pensé que afectaría a la comunidad de diabetes tipo 1 en esta escala. Solo estaba contando mi historia y, en cierto modo, estaba contando las historias de un montón de personas. Nunca pensé en lo identificables que son todas nuestras situaciones. No esperaba nada de esto y siento que no merezco el amor y la atención. Me alegro mucho de poder ser un defensor.

Desde la perspectiva del espectador, parecía que ustedes dos tenían una fuerte conexión, pero había diferencias claras en cuanto al estilo de vida, las finanzas y la paternidad. ¿Sientes que la relación estuvo representada con precisión en la pantalla?

Sí. Pasamos cientos de horas juntos. Tuvimos todas las conversaciones que había que tener. Entendimos las intenciones del otro. Vivimos dos vidas diferentes. Soy padre soltero. Nunca quise que ella tuviera una responsabilidad inmediata con mi hijo. Esa nunca fue una conversación. Fue como, ‘Está bien, ya lo tengo’. Todo lo que necesito que hagas es amar a ese chico. Eso es todo.’ Tengo una relación muy sana con su mamá y su padrastro. Operamos como una unidad. Las expectativas de que ella estuviera involucrada eran pasar tiempo con nosotros y amarlo. Eso era todo lo que quería. Todo lo demás fue sólo la guinda del pastel.

¿Qué tipo de conocimiento nuevo sobre la relación ha adquirido al volver a ver el programa?

Me vi en México. Como padre soltero, trabajo mucho y voy al gimnasio. Hay muy pocas veces que estoy fuera de casa. Estamos con estas personas en esta situación loca y única. Hemos estado reprimidos por un tiempo, y luego nos vamos a México y nos emborrachamos mucho. ¿Me arrepiento de haber hecho eso? Con seguridad. Estaba siendo molesto, pero pudimos superar eso rápidamente. He crecido más como persona a partir de sus expectativas. La mayoría de mis ex novias me dejaron hacer lo que quisiera. Fue refrescante tener que rendir cuentas. Me ayudó a reflexionar sobre mí mismo. Mi objetivo final era ser un buen ejemplo para mi hijo. Sé que algún día lo verá. Habría atravesado esa situación de manera un poco diferente, pero estaba simplemente emocionado.

¿En algún momento de la relación, tuviste la sensación de que ella pondría fin al compromiso?

Sí. Soy un tipo normal y corriente. Yo estaba ganando dinero decente en ese momento, pero ella estaba absolutamente arrasando. Parecía que cada vez que salía con sus amigos regresaba y podía escuchar la vacilación en su voz. Eso fue desagradable para mí porque quiero casarme con alguien que quiera casarse conmigo. No quiero que nadie tenga dudas. Eso no es justo para ella. Tuvimos discusiones sobre no querer anular nuestro matrimonio. No queríamos divorciarnos. Queríamos que esto fuera algo para siempre. Al final del día, decidió que no sería algo eterno para ella. Ella tomó la decisión correcta.

En tu confesionario después de la separación, mencionaste que Megan terminó las cosas porque sus estilos de vida no eran compatibles y sugeriste que el dinero jugaba un papel importante. ¿Crees que esa es la razón por la que canceló el compromiso?

Ella misma lo dice. No quiero hablar demasiado por ella, pero ella simplemente dijo que los estilos de vida no eran compatibles. Vivimos estilos de vida completamente diferentes, así que no miente. Esa era la cuestión en ese momento.

¿Qué crees que finalmente hizo que la relación no funcionara?

Ya era hora. Soy padre soltero. En ese momento yo tenía un trabajo muy exigente. Cuando estábamos en los grupos, pude dedicar el 100% de mi tiempo a Megan. Luego volvemos a Denver y la mitad de eso es aprovechada para trabajar. Durante el rodaje, no hubo mucho tiempo para descomprimirse. Luca y Megan son dos personas a las que debería haber dedicado la mayor parte de mi tiempo y energía, pero tengo que mantener a mi familia. Ambos recibieron la peor parte durante ese tiempo. Le pedí a Megan que esperara porque sabía que la carga eventualmente sería liviana. Pero ella no tomó la decisión equivocada.

¿Habrías dicho «Sí, quiero» si ustedes dos hubieran llegado al altar?

Megan es muy estratégica en su forma de pensar. No lo soy. Ella marcó todas mis casillas y yo estaba bien. Estaba decidida a no querer el divorcio. Soy un subpensador crónico. Entonces pensé: «Oh, podríamos divorciarnos si nos odiamos». Ella tomó la decisión correcta para ella, que a su vez, fue la decisión correcta para todos.

¿Cómo describirías tu situación actual?

Desde el anuncio del elenco, hemos estado hablando casi a diario, pero son bromas muy divertidas. No tengo ningún interés en seguir y tratar de regresar. Somos amigos porque pasamos juntos por este experimento único. Pero es muy casual. No nos hablamos durante un año completo. Pero una vez que todo empezó a empeorar, simplemente nos controlábamos unos a otros. Creemos que los memes son divertidísimos. No hay rencor entre nosotros.

En tu confesionario final, mencionas que te arrepentiste de haberle presentado a tu hijo, Luca. ¿Qué pasaba por tu mente cuando dijiste eso?

Estaba pasando por todas las emociones conocidas por el hombre. Estaba tan cansado. No podía comunicarme como necesitaba. Mi hijo se encuentra en esta tierna y tierna edad donde la estabilidad es muy importante. Lamenté haber traído a Megan como, «Oh, esta es tu madrastra» y luego haberla arrancado de su vida. Para un niño de 5 años eso no es justo. Eso fue culpa mía. Nadie inscribió a nadie para el experimento excepto yo. Fue injusto que Luca y la madre de mi hijo se vieran involucrados de una manera tan dramática. Ya no pide madrastra. Eso no fue algo saludable para él. Lo único que puedo hacer es vivir y aprender. No me veo presentándole a Luca a nadie más a menos que esté 100% seguro de que estaremos juntos para siempre.

¿Todavía te arrepientes de haberla presentado?

Nunca se trató de Megan. Podría haber sido cualquiera. Megan es una persona increíble. Ella y Luca se llevaban muy bien. Más bien decía que no es saludable traer a un niño pequeño a una situación como esa y decirle: «Oh, Luca, esta será tu madrastra. Nos vamos a casar». Luego, dos semanas después, no lo hicimos. No es culpa de Megan ni de Luca. Involucré a todos en el experimento. Eso es lo que quise decir cuando lamento haberle presentado a Luca porque es una persona increíble. Él merece un ambiente estable y lo que yo estaba haciendo no era necesariamente estable. ¿Cómo fue el encuentro de Megan con la madre de Luca?

¿Cómo se sintió cuando fuiste al programa?

Fuimos a cenar juntos. Fue importante para mí porque la conocía. [Megan] durante tres o cuatro semanas. Necesitaba su aprobación por respeto a ella. Fue asombroso. Todos se llevaban perfectamente bien. A ella no le importaba que yo estuviera haciendo eso. Le preocupaba que me convirtieran en un villano debido a mis tatuajes. Pero pensé: «Todo estará bien. Hay una razón por la que sigo aquí». Y luego todo salió bien.

¿Cómo es tu vida amorosa ahora?

Ha sido casual. No le he presentado a Luca a nadie. Ni siquiera he conocido a nadie para presentarle a mi hijo. No estoy interesado en tener citas en serio en este momento. De vez en cuando, es agradable salir y tener una cita informal. No me veo haciendo nada serio en el corto plazo. Pero nunca digas nunca.

Tu temporada hizo historia en “Love Is Blind” como la primera temporada en la que ninguna pareja se casó. ¿Por qué crees que el experimento no fue exitoso para tu grupo?

Es un experimento condensado. Todos tenían los pies en la tierra y decían: «Esta es mi vida y no necesito casarme para satisfacer a un grupo de fans». Es un matrimonio real. Obtienes un certificado de matrimonio real. Todos tomaron la decisión correcta, porque no nos casaremos sólo porque suena bien en la televisión. No nos importa lo que piensen los fans porque esta es nuestra vida. Somos gente normal.

CORTESÍA DE NETFLIX

¿Qué fue lo que más te sorprendió de su experiencia?

Megan y mis compañeros de reparto son las mejores personas que he conocido. Es difícil conocer gente cuando eres adulto. Megan me enseñó mucho sobre cómo debía tratar y hablar con una mujer. Sacamos lo mejor de cada uno. De cara al futuro en las citas, busco a alguien que saque lo mejor de mí, no lo peor.

Tengo que preguntarte sobre tu batido de proteína de pollo y Crystal Lite, ahora viral. ¿Cómo se te ocurrió esa combinación?

Estaba en TikTok. Intenté construir mi vida en torno a la conveniencia y vi a este culturista haciendo exactamente esa receta. Y yo dije: «¿Sabes qué? A la mierda. Voy a intentarlo». Lamento decir que no lo odio y todavía lo hago todos los días. No creo que deje de hacerlo nunca. No creo que sea tan asqueroso. No es tan asqueroso como tragar 13 huevos crudos.

¿Cuál fue tu reacción al ver al público tan obsesionado con tu receta?

Hay mucha gente que no sigue bien las instrucciones. Se supone que debes tragarlo, no beberlo con una pajita. Si no quieres hacerlo, no lo hagas. Este es un país libre. He visto reacciones buenas y malas. Nadie te obliga a hacerlo. ¡Es cosa mía!

Esta entrevista ha sido editada y condensada.