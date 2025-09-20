Jordan Rebuilds dispara negocios como flores de la industria local

Durante el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, JordánLa Comisión de Cine Royal presentó su programa de reembolso de efectivo renovado, saltando del 25% a un sistema escalonado que puede otorgar a las producciones un rendimiento de hasta el 45% del gasto local, más una exención automática del 16% de IVA del reino y el 10% retener impuestos para alcanzar un ahorro combinado de hasta 56%.

Este nuevo programa agresivo se produce como una respuesta al aumento de los reembolsos en el mundo árabe, así como en los países europeos como Grecia, un movimiento que ha obligado a un Jordan tradicionalmente acogedor a aumentar su reembolso de juego.

Solo han pasado unos pocos meses desde el anuncio, pero Jordan ya ha visto una respuesta positiva «abrumadoramente», según el Jefe de Servicios de Producción y Comunicaciones de la Comisión de Producción de la Real Bashar Abu-Nuwar. Hablar con VariedadEl ejecutivo dice que tienen «muchos más proyectos en proceso de lo previsto», incluidos proyectos que recientemente se filmaron en el país y que ya se beneficiaron del nuevo reembolso, incluida «Expitado», el último del director nominado al Oscar Reed Van Dyk, protagonizado por Kenneth Branagh, Hiam Abbass y Boyd Holbrook.

«Nuestros incentivos comenzaron en 2018, pero después de Covid, los porcentajes se han vuelto mucho más competitivos», continúa Abu-Nuwar. “Antes del nuevo programa, estábamos negociando sobre una base de proyecto y ofreciendo mayores porcentajes a producciones específicas, y fue un proceso complicado, ya que involucraba muchos más pasos.

Ahora es mucho más fácil y significa menos trabajo para nosotros y para los productores. También hemos tratado de hacer que nuestras pautas lo sea lo más transparentes posible y hasta ahora no hayas enfrentado ningún problema «.

Uno de los principales productores y fundadores de The Imaginarium Films, Rula Nasser («Holy Spider») está de acuerdo. «Está claro que el reembolso de Jordan ya se destaca como el más rápido y menos burocrático de la región. Con las pautas actualizadas, el proceso se ha vuelto aún más simplificado, lo que hace que las auditorías sean más simples al tiempo que garantizan que los términos y plazos de pago apoyen mucho para los productores. Esta confiabilidad permite que los productores cuenten con confianza la rebaza como parte de su estructura financiera».

Nasser también señala cómo el nuevo esquema ha llevado a nuevos tipos de proyectos que aparecen en su escritorio, con equipos preguntando cómo pueden adaptar sus historias para que tengan lugar en el país. «Esto muestra que tal anuncio ha llamado la atención real a Jordania, inspirando a los creativos a integrar elementos que también harían que sus proyectos sean elegibles aquí». Uno de los principales enfoques de la Comisión de Cine Real es organizar producciones que pueden elevar el perfil del país a nivel internacional, particularmente aquellos que disparan a Jordan para Jordania.

En un estudio encargado por la entidad, se reveló que, de más de 140 producciones filmadas en el reino, solo cuatro no duplicaron el país para otra ubicación, y tres fueron proyectos de no ficción. Ahora, las producciones pueden obtener un reembolso adicional del 10% «basado en una prueba cultural y una evaluación completa del proyecto, incluida la sostenibilidad, el número de días de filmación, la contratación de la tripulación local y la filmación de Jordan para Jordania», señala Abu-Nuwar.

«Hemos duplicado la mayor parte del mundo, incluso lugares como Washington con nuestros edificios contemporáneos y áreas de negocios, y Palm Springs cerca de nuestras playas», dice Abu-Nuwar. «Estamos abiertos a cualquier proyecto que quiera usar a Jordan para recrear otra ubicación, pero también queremos ver nuestro reino en la pantalla en toda su identidad cultural y geográfica», continúa el ejecutivo, reforzando el compromiso de la Comisión de Cine de emplear películas como una herramienta no solo para fortalecer el turismo, sino también la imagen de Jordan.

Pero también hay proyectos que, a pesar de no representar a Jordan para Jordania en la pantalla, todavía aprovechan directamente el tejido cultural del país, como Tarzán y Arab Nasser «Érase una vez en Gaza«, Que ganó el Premio al Mejor Director en la sección Un cierto respeto de Cannes a principios de este año. El séptimo proyecto que los hermanos Nasser han filmado en el país desde que dejó a Gaza en 2012, la película convierte el reino en la ciudad titular palestina.

«Elegir a Jordan como un entorno de filmación es una decisión muy saludable», afirma Arab Nasser. «Especialmente a medida que su industria cinematográfica continúa creciendo año tras año, con una infraestructura en expansión, nuevos estudios y instalaciones modernas que atraen a más y más cineastas y compañías de producción. Esto es lo que le da a Jordan una ventaja cada vez mayor a lo largo de los años».

Cuando se le preguntó sobre cómo los conflictos en curso en la región, incluso en su Palestina natal, están afectando donde los cineastas árabes filman sus películas, el director dijo rápidamente que ve a Jordan como un «refugio seguro», así como destacan los parentesco sociopolíticos y culturales compartidos entre los dos territorios. “La comunidad palestina forma una parte esencial del tejido social de Jordan, particularmente con la presencia de muchos campos de refugiados desde 1948 hasta hoy.

Jordan es un país árabe, y disparar allí no disminuye el valor del país productor original. Por el contrario, refleja una forma profesional y elevada de cooperación artística y cultural entre las naciones árabes «. En particular, entre estos elementos se encuentra la calidad de las tripulaciones jordanas, consideradas en gran medida como algunas de las mejores no solo en la región árabe, sino en el mundo.

La presencia de décadas de producciones de estudio a gran escala ha asegurado una corriente constante de talento entrenado, con producciones filmadas en Jordania, ya sean nacionales o internacionales, que comprenden en promedio un 50% de tripulaciones locales.

«El talento local [is] Altamente profesional y experimentado, a la par de sus contrapartes provenientes del extranjero «, dice Arab.» Sentimos esto muy claramente en nuestra propia experiencia, donde la tripulación jordana se convirtió en una presencia esencial y efectiva en [the] producción.» Rula Nasser agrega que las tripulaciones locales «a menudo están invitadas a viajar y trabajar en producciones en otros países», con Jordan convirtiéndose en un destino aún más atractivo dado que puede ofrecer el máximo talento a «tarifas modestas».

Recientemente, Rula Nasser fue la productora local de la presentación oficial del Oscar de Jordan, Cherie Give‘Sundance Breakout «Todo lo que queda de ti». Actualmente está desarrollando tres proyectos del Reino Unido, una producción belga y una nueva característica de Bassel Ghandour, cuyos «The Alleys» se estrenó en Locarno en 2022.

Jordan también será visto en la pantalla grande durante la temporada de festival de otoño de Buzzy, con Jacir anual«Palestina 36» y el «sumidero» de Zain Duraie se estrenan en Toronto. La Comisión de Cine también se burló de una «función importante de Hollywood» confirmada para comenzar a filmar en el país en diciembre, aunque los detalles aún se mantienen en secreto.

«Los estudios estadounidenses regresan a Jordania», se complace Abu-Nuwar en confirmar. Pero el ejecutivo también se preocupa por subrayar el compromiso de Jordania de no solo conservar su lugar como un destino principal para los principales asuntos de Hollywood, sino también un país que acoge a producciones independientes más pequeñas que son vitales para construir un ecosistema sostenible.

“Ahora ofrecemos un pago anticipado del 10% [of the rebate]limitado a $ 100,000, para apoyar directamente proyectos más pequeños. También estamos trabajando con bancos locales para otorgar préstamos y subsidios más atractivos para las producciones que ocurren en Jordania, especialmente los que reciben un reembolso. Para los grandes estudios, el financiamiento es mucho menos problemas, pero para nuestra industria local y proyectos europeos más pequeños, ayuda mucho. Jordan está abierto y está abierto a todos ”, concluye el representante de la Comisión de Cine.