Jordan Love revela mensaje a Aaron Rodgers después de la victoria de los Packers

Después de una primera mitad decepcionante y frustrante el domingo por la noche en Pittsburgh, las cosas parecieron encajar para empacadores jugador de ataque amor jordano en la segunda mitad, cuando ayudó a orquestar una paliza de 35-25 a los Steelers. Es significativo porque, al revertir un déficit de 16-7 después de dos cuartos, Love jugó la mejor mitad de la temporada, tal vez incluso de su carrera.

Terminó con 360 yardas y tres touchdowns sin intercepciones ni capturas ante un frente defensivo temible. Love también completó 20 pases seguidos, haciendo algo de historia en el proceso, es el único mariscal de campo en completar 20 pases consecutivos en un juego en el que recorrió 350 yardas sin intercepciones ni capturas.

Lo más satisfactorio, sin embargo, no fue sólo la forma en que tocaba Love. Fue que lo hizo con su ex mentor, leyenda de los Packers y actual mariscal de campo de los Steelers. Aarón Rodgersen la banda opuesta.

Jordan Love de los Packers quiere la camiseta del juego de Aaron Rodgers

Love y Rodgers hablaron extensamente sobre su relación en la semana previa al enfrentamiento de la Semana 8 entre los equipos, pero cuando se reunieron para darse un apretón de manos después del juego, cerca de la medianoche en el Este, la reunión fue rápida, aunque bien fotografiada y circulando en las redes sociales.

Love quiere hacer un intercambio de camiseta con Rodgers, pero dado lo tarde que es, tendrán que volver a eso.

«Acabo de decir buen juego, continúa por el resto de la temporada». Amor explicado. «Quiero que se mantenga sano y le tengo mucho amor. Es muy divertido ir contra él. Le dije que necesitaba esa camiseta y que la cambiaremos más adelante».

Jordan Love impresionó a Aaron Rodgers

Rodgers, de manera similar, quedó impresionado con lo que Love pudo hacer para liderar la remontada. Por sí solo, Rodgers tampoco estuvo mal, lanzando para 219 yardas en 24 de 36 pases con dos touchdowns. Pero el amor era la historia.

«Jugó muy bien, jugó fantástico», dijo Rodgers. «Ha tenido una muy buena temporada. Ha sido muy eficiente con el fútbol. Sin embargo, es oportunista. Sentí que fue muy paciente esta noche. Tomaron las soluciones de carrera. Él tomó los controles, se movió bien en el bolsillo.

«Jugó de manera sobresaliente».

Los Packers aumentaron la concentración después de la primera mitad

Love dijo que el mensaje en el entretiempo fue que la ofensiva no estaba jugando mal, simplemente no estaba ejecutando al final de las series, parte de lo cual recae en el pateador Brandon McManus, quien falló dos goles de campo.

Dijo Love: «Cuando entramos al vestidor en el entretiempo, el mensaje fue que simplemente no estábamos terminando, no estábamos ejecutando nuestras jugadas y no estábamos concentrados. Entonces, hay jugadas por hacer y creo que simplemente no las estábamos ejecutando… Creo que el mensaje fue, haz tu trabajo, fija, ejecuta jugadas y quédate en el campo. Y lo hicimos».

Se metió en una zona en esa segunda mitad, y ahora tiene a los Packers con un récord de 5-1-1, el mejor en la historia. NFL.

«Solo estaba jugando, creo que como jugador entras en eso, donde comienzas a fluir y jugar bien y todos a mi alrededor también jugaban y ejecutaban a un alto nivel», dijo Love. «Obviamente, sabíamos lo que necesitábamos cambiar en el entretiempo, me alegro de haber podido hacerlo».