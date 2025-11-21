Jordan Firstman debuta como director en ‘Club Kid’

Jordan primer hombre acaba de finalizar la producción de su debut como director.

El polifacético nacido en Internet, que actualmente protagoniza la recientemente renovada “I Love LA” de HBO, escribirá, dirigirá y protagonizará “Club Kid” de Topic Studios. Ambientada en la ciudad de Nueva York, la película sigue a un fracasado promotor de fiestas clandestinas cuya vida da un giro inesperado cuando se ve obligado a cuidar de un hijo que nunca supo que tenía.

Para su primera gran incursión en el cine, Firstman ha contratado a un modelo convertido en actor. Cara Delevingne (“American Horror Story”, “Escuadrón suicida”), Diego Calva (“Babylon”, “On Swift Horses”) y Eldar Isgandarov como coprotagonistas. El recién llegado Reggie Absolom interpretará al niño titular.

El proyecto también marca el primer gran esfuerzo del productor de “Anora”, Alex Coco, en los meses posteriores a una histórica noche de los Oscar para la comedia dramática de Sean Baker y Mikey Madison. Coco producirá “Club Kid” con Galen Core (“Pet Shop Days”, “Lurker”). Firstman, Olmo Schnabel y Daniela Taplin son los productores ejecutivos. Topic financió el proyecto con Stay Gold. UTA Independent Film Group se encarga de las ventas mundiales. Más credibilidad artística: Firstman filmó la película en 35 mm, con el director de fotografía Adam Newport Berra (quien acaba de ganar un Emmy por “The Studio”).

Los créditos actorales de Firstman han aumentado en los últimos años, incluidas dos temporadas de “The English Teacher” y “I Love LA” de FX. A principios de este año, lanzó su álbum debut conceptual de comedia, “Secrets”, a través de Capitol Records. El disco se inspiró en su serie viral de Instagram donde extraños presentaron sus confesiones más profundas y Firstman las convirtió en canciones. En el ámbito cinematográfico, fue elogiado por su sólido debut en “Rotting in the Sun”, de Sebastián Silva, nominada al premio Independent Spirit Award 2023. Firstman también tiene créditos como escritor de “Search Party”, “The Other Two” y “Big Mouth”.

Firstman está representado por UTA, Black Bear, The Lede Company y Frankfurt Kurnit Klein & Selz. Delevingne está representado por UTA, Brillstein Entertainment Partners y Sloane, Offer, Weber & Dean. Calva está representada en WME, Entertainment 360, Lumina Management, Narrative y Hirsch Wallerstein Hayum Matlof y Fishman.

Absolom está representado por Mark Jermin Management. Isgandarov está representado por Elevate Entertainment y Bloch Law. Coco está representada por DISSIDENT, CAA y Lichter, Grossman, Nichols, Feldman, Rogal, Shikora & Clark. Core está representado por UTA.