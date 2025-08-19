Jordan Clarkson habla antes del debut de los Knicks

Jordan Clarkson está listo para abrazar las luces brillantes del Madison Square Garden. Después de llegar a una compra con el Jazz de UtahEl ex sexto hombre del año se une oficialmente al New York KnicksY ya está sintiendo el peso, y la emoción, de la cultura de baloncesto de la ciudad.

En una reciente sentada con el fundador de Kith, Ronnie Fieg para su campaña de otoño, Clarkson describió lo que significa convertirse en un Knick.

«Creo que la energía en la arena, este es un lugar que todos se despiertan y quieren jugar, quiere ser parte de ella», Dijo Clarkson. «Así que creo que ser un Knick en ese sentido, tienes un sentido de orgullo. Sabes que es amor en la ciudad siempre por los Knicks».

Para Clarkson, el movimiento representa más que otra parada en su viaje de la NBA. Es una oportunidad para competir en una ciudad que vive y respira baloncesto, en una franquicia con reconocimiento global y una base de fanáticos apasionados y multiculturales. Como filipinoamericano, Clarkson también obtendrá el apoyo de la considerable comunidad filipina de la ciudad, que cuenta con más de 250,000.

Jordan Clarkson trae ofensa instantánea

Clarkson trae un golpe de puntuación probado desde el banco.

La temporada pasada con Utah, el guardia de 32 años promedió 16.2 puntos y 3.7 asistencias, disparando 36.2% de tres. También lideró al equipo nacional de Filipinas en la Copa Mundial de Fiba 2023, publicando 26 puntos, 4.6 rebotes y 5.2 asistencias por juego en 36 minutos. Su experiencia internacional: futuros compañeros de equipo de Knicks Jalen Brunson y Josh Hart Representando al Equipo de EE. UU.: agrega otra capa a su versatilidad y liderazgo.

«Creo que cuando sales, ten confiado y muestre amor y realmente jueguen para la ciudad y lo abrazan y usa eso en tu piel cuando estás en el piso y juegas con orgullo y sabes que es más grande que tú y su equipo», dijo Clarkson. «Siento que es cuando realmente estás comprometido y quieres llevarlo al siguiente nivel. Y estoy listo para todo y súper emocionado, y listo para llegar a él».

La química instantánea de Knicks

La llegada de Clarkson ya ha resonado con sus nuevos compañeros de equipo. Hart, quien jugó junto a Clarkson durante sus temporadas de novato con el Lakersenfatizó el conjunto de habilidades del guardia y la presencia de vestuario.

«Estaba emocionado» Hart dijo en «el espectáculo de compañeros de cuarto» el 17 de julio. “Gran tipo, encajaré directamente en la cultura que tenemos, obviamente, algo que puede crear su propia toma. [Clarkson] Puede romper la defensa, y lo necesitábamos el año pasado. Por lo tanto, sería una gran adición en términos de rol. Y también como un chico del vestuario «.

Mientras tanto, Brunson está impresionado con la ética de trabajo de Clarkson. La nueva incorporación de los Knicks no perdió el tiempo preparándose para la próxima temporada una vez que aterrizó en Manhattan, entrenando en Blackops Basketball Gym, dirigido por el ex entrenador de Knicks Chris Brickley.

«Lo conozco. No estoy tan cerca con él como Josh, obviamente, pero lo conozco», dijo Brunson. «Hablé con él un poco. Buen tipo. Él se rodea con algunas buenas personas que conozco. Una gran adición para nosotros, seguro».

A medida que el entrenamiento aumenta y se acerca la temporada, todos los ojos estarán en Clarkson para ver cómo su energía y su destreza de puntuación se traducen con los Knicks. Si sus declaraciones son una indicación, la Guardia Filipino-Americana está lista para elevarse al momento, y la ciudad está lista para él.