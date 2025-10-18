‘Jor-rod’ financia la energía geotérmica

Jacarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk o BNI reforzar su compromiso con el desarrollo de energías nuevas y renovables (EBT) mediante la concesión de líneas de crédito y facilidades comerciales para PT Geo Dipa Energía (Persero).

Este apoyo está enfocado en financiar la construcción del proyecto Planta de Energía Geotérmica (PLTP), así como apoyar las actividades operativas de la empresa.

Esta colaboración estratégica se confirmó mediante la firma de un acuerdo titulado ‘Compromiso sobre financiación de operaciones y proyectos ecológicos para el desarrollo de energía geotérmica de 500 MW PT Geo Dipa Energi (Persero)’ en Yakarta, hace algún tiempo.

El secretario corporativo de BNI, Okki Rushartomo, enfatizó que este apoyo es una forma de compromiso de BNI para acelerar la transición a la energía limpia y lograr una economía verde en Indonesia.

«Esta financiación es una manifestación concreta del apoyo de BNI al desarrollo de proyectos nacionales de energía verde, así como de los esfuerzos para acelerar la transición a la energía limpia en Indonesia», dijo, en una declaración escrita, el sábado 18 de octubre de 2025.

Además, explicó que esta sinergia es un paso estratégico para fortalecer la seguridad energética nacional basada en recursos amigables con el medio ambiente.

Esta colaboración también enfatiza la posición de BNI como pionero bancario nacional que fomenta activamente la implementación de finanzas sostenibles.

«La sinergia con Geo Dipa fortalece la posición de BNI como principal actor en financiación verde y apoya la agenda nacional hacia un futuro energético sostenible», afirmó.

Como una de las empresas estatales (BUMN) que opera en el campo energía geotérmicaPT Geo Dipa Energi (Persero) gestiona los proyectos Dieng PLTP y Patuha PLTP, dos proyectos estratégicos nacionales que son una parte importante del desarrollo de la energía geotérmica en Indonesia.

Actualmente, la capacidad instalada alcanza los 120 megavatios (MW), con planes de ampliación a 500 MW. La energía geotérmica tiene la principal ventaja de ser respetuosa con el medio ambiente y libre de altas emisiones de carbono.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), las plantas de energía geotérmica solo producen entre 45 y 80 gramos de CO₂ (dióxido de carbono) por kWh, mucho menos que las plantas de energía de carbón, que alcanzan entre 900 y 1.000 gramos de CO₂ por kWh.

Además, PLTP puede funcionar las 24 horas del día durante todo el año, lo que lo convierte en una fuente confiable y eficiente de energía de carga básica. Las fuentes de energía geotérmica también están distribuidas en varias regiones de Indonesia, por lo que tienen un gran potencial para reducir la dependencia de las importaciones de energía y al mismo tiempo fortalecer la independencia energética nacional.