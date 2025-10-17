Jonathan Taylor sabía una cosa sobre los Colts antes que nadie: exclusivo

Pocos expertos tuvieron la Potros de Indianápolis potencialmente ganar la AFC Sur, y mucho menos emerger como un contendiente al Super Bowl. Sin embargo, el corredor de los Colts jonathan taylor Sabía algo antes que el público en general.

Días antes de que los Philadelphia Eagles aplastaran al Jefes de Kansas City En el Super Bowl 59, Heavy Sports tuvo una entrevista exclusiva con Taylor. Los Colts estaban apenas a unas semanas de la temporada baja del equipo, pero Taylor ya tenía su mente puesta en el Super Bowl 60.

Cuando se le preguntó acerca de sus objetivos para la temporada baja de los Colts, Taylor sólo pudo mencionar una cosa.

«Un Super Bowl… Vamos a esforzarnos y prepararnos para ganar un Super Bowl», dijo Taylor con confianza a Heavy Sports en ese momento.

Avance rápido hasta el día de hoy, donde los Colts (5-1) tienen el mejor récord de la AFC. Indianápolis ocupa el primer lugar en la AFC Sur.

De cara a la temporada, el Probabilidades de los potros ganar el Super Bowl estaban en la parte inferior de la tabla NFL en +10000. Las probabilidades de Indy han mejorado drásticamente ya que los Colts ahora figuran en +1700 para alzar el Trofeo Lombardi. por FanDuel.

El corredor de los Colts, Jonathan Taylor, lidera la NFL en yardas terrestres

Todo lo que Taylor está haciendo es liderar la NFL en carreras, registrando 603 yardas y siete touchdowns de cara a la Semana 7. Taylor también ha logrado 20 recepciones para 147 yardas en recepción y un touchdown por aire.

Mucho ha cambiado desde el confiado mensaje de Taylor durante la semana del Super Bowl. Para empezar, los Colts abruptamente enviaron a la banca al ex seleccionado entre los cinco primeros, Anthony Richardson, a favor de Daniel Jones. Justo cuando los Colts necesitaban una chispa, Jones buscaba un lugar para aterrizar después de encenderse con el Gigantes de Nueva York.

El WR de los Colts, Michael Pittman Jr., sobre Jonathan Taylor: «No creo que ninguno de nosotros sepa realmente de lo que es capaz»

Lo único que no es una sorpresa es que Taylor impulse el éxito de los Colts como uno de los mejores corredores de la NFL. El creador de juego de los Colts, Michael Pittman Jr., cree que los mejores días del corredor aún están por llegar.

«No creo que ninguno de nosotros sepa realmente de lo que es capaz», dijo Pittman. Stephen Holder de ESPN durante una entrevista especial del 17 de octubre. «Pero creo que nos lo demostrará este año».

Los Colts se han transformado en un contendiente al Super Bowl

El brillo de los Colts puede estar en plena exhibición a medida que las hojas comienzan a cambiar en todo el país, pero fue la preparación fuera de temporada de la que habló Taylor en febrero lo que ha transformado a Indy en un contendiente. En medio del reciente aumento de los Colts, Taylor una vez más señaló la temporada baja como una gran razón para el éxito del equipo.

«Te gustaría pensar que cada vez que vienes a este edificio, todos y cada uno de los años, pudiste elevar tu nivel de juego a través de tu trabajo en la temporada baja», señaló Taylor el 16 de octubre, según Fox 59 Indianápolis. «Y luego continuar con eso en el campo de entrenamiento, ponerlo en uso y aplicación real del fútbol americano en lugar de solo conos y cosas así durante la temporada baja. Pero eso es lo que quieres hacer.

«Y luego, cuando llegas aquí, quieres poder encontrar una manera de mejorar cada semana a lo largo de la temporada. No es sólo una cuestión de temporada baja. Tienes que encontrar una manera de elevar ese nivel de juego y mantenerlo también. Eso es algo que los grandes han hecho».