Jonathan Taylor no se detiene en Ashton Jeanty de los Raiders

En la semana 4 contra el Bears de Chicago, Las Vegas Raiders‘Ashton Jeanty regresó a su firma de la postura de Michael Myers y entregó su mejor desempeño de la temporada. Totalizó 155 yardas, 138 en el suelo, y anotó tres touchdowns, incluidos dos receptores y una carrera.

Si bien el Silver y el Negro no salieron con la victoria y ahora están en 1-3 con una racha perdedora de tres juegos, lo positivo fue que Jeanty se dirigirá a la Semana 5 contra la Colts de Indianápolis con confianza después de su actuación.

Antes del juego de la semana 5, la estrella de los Colts, Jonathan Taylor, compartió sus pensamientos sobre lo que ha visto de Jeanty a través de los primeros cuatro juegos de su novato de sus NFL carrera profesional.

«Pensé que tenía una gran carrera en la universidad. Eso fue genial de ver», dijo Taylor (H/T Raiders.com). «… Vi que se puso un poco más la semana pasada, lo cual es increíble. Tomará tiempo. Él continuará mejorando».

Los asaltantes deben dejar que Ashton Jeanty juegue cómodamente

Tan pronto como jeantty retroceder a que tiene funcionó para él y probablemente marcas Se siente cómodo, el producto de Boise State explotó. Como resultado, ex NFL El ala cerrada Shannon Sharpe está llamando al coordinador ofensivo Chip Kelly por alterar la postura del joven de 21 años en primer lugar.

«Estoy tratando de averiguar qué hace Esa postura tener que ver con [Kelly’s] estilo de entrenamiento? « Sharpe dijo en un episodio reciente de «Nightcap». “Se trata de control con él.

«Es como un mariscal de campo y Johnny [Manziel] habló sobre eso, diciendo que solo tomó alrededor de seis instantáneas toda su carrera antes de entrar en el NFL bajo el centro. Este hombre ha estado jugando así. Lo tomaste como una selección de los 10 mejores en el draft, y ahora lo entiendes, y ahora quieres cambiar todo sobre él. ¿Por qué? (…) Creo que Chip Kelly estaba tratando de hacer demasiado por eso. Eso fue totalmente innecesario «.

Los asaltantes deben estar preocupados por Jonathan Taylor

Mientras el Pachos Tendrá todos los ojos sobre Jeanty para asegurarse de que no tiene otro juego similar al que tenía contra los Bears, Las Vegas también debe preocuparse por Taylor en este juego. Anterior Asaltantes El receptor abierto James Jones enfatizó lo importante que es para la defensa poner todos sus esfuerzos para detener a Taylor.

«En primer lugar, si vas a ganar este juego, tienes que salir del autobús y detenerte [No.] 28 Y ese es Jonathan Taylor,« Jones dijo la edición del 2 de octubre de “Tras una revisión adicional. « «(…) Este es otro niño que tiene mucha velocidad, y él tiene la capacidad de Rompe las tacleadas y haga que el jonrón juegue cada vez.

«Entonces, bajando del autobús, Daniel Jones no es la preocupación. La preocupación es detener a Jonathan Taylor detrás de esta línea ofensiva. Y si no podemos hacer eso, no vamos a tener la oportunidad de ganar este juego de pelota».

Taylor lleva a la NFL a correr con 414 yardas durante cuatro semanas, por ESPN. Además, Taylor promedia 5.4 yardas por acarreo, por lo que si los Raiders no pueden detener la carrera, el Pachos‘Star tendrá un día de campo contra ellos.