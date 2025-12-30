Jonathan Gannon se siente seguro de que regresará a los Arizona Cardinals

La temporada 2025 ha sido un absoluto desastre para el Cardenales de Arizona.

Se han perdido jugadores estrella por lesiones. Todos los homólogos de la NFC Oeste de Arizona parecen contendientes al Super Bowl. Incluso el El mejor cazamariscales de los Cardinals ¡No puedo ser invitado al Pro Bowl!

Desastre puede en realidad ser una descripción apacible de esta temporada en Arizona, especialmente considerando las expectativas relativamente altas que tenía el equipo al comenzar la temporada.

El “desastre absoluto” podría funcionar mejor para el 3-13 Cardenales.

Y a pesar de toda la negatividad, el entrenador en jefe de Arizona, Jonathan Gannon, no está preocupado por su futuro en el desierto.

Gannon: “Me siento bien” sobre el estatus con los Cardenales

Bueno, ahí lo tienen amigos, Jonathan Gannon se quedará con los Cardinals para la temporada 2026. Después de todo, él mismo lo dijo.

Cuando el reportero de ESPN Josh Weinfuss le preguntó sobre su situación laboral El lunes, Gannon respondió: «No voy a hablar de todo eso de Josh, pero me siento bien».

Jonathan Gannon dijo que espera estar en el mismo asiento el próximo lunes para su conferencia de prensa de final de temporada, lo que significa que continuará como entrenador en jefe de los Cardinals en 2026. Le pregunté a Gannon si le habían dicho que su trabajo era seguro y dijo que no quería entrar en eso, pero dijo: «Yo

No NFL El entrenador en jefe saldrá y dirá que espera que lo despidan, pero Gannon parecía más seguro de sí mismo de lo que uno esperaría de un entrenador en su posición.

Luego se le preguntó a Jonathan Gannon un poco más al respecto y dijo: «Tengo confianza en mí mismo».

Estas respuestas de un entrenador en jefe de la NFL no son tan notables en el vacío. Sin embargo, Gannon está supervisando a un equipo de los Cardinals que ha perdido ocho juegos seguidos.

Y en la defensa de Gannon y los Cardinals, no todas sus 13 derrotas son terribles. Tienen pérdidas de un punto ante el 49ers, halcones marinos, potros, empacadores, jaguaresy bucaneros en su libro de contabilidad.

Desafortunadamente para Arizona, también ha sufrido derrotas aplastantes ante sus tres rivales divisionales, el tejanosy más recientemente una derrota por 37-14 ante el Bengals de Cincinnati en la semana 17.

Una cosa es perder ante los Bengals, ¿pero anotar sólo 14 puntos contra la pésima defensa de Cincinnati? Un delito susceptible de incendio.

Arizona debería agradecer a la Asaltantes de Las Vegas por no ser el peor equipo del desértico suroeste americano.

La permanencia de Jonathan Gannon con los Arizona Cardinals

A lo largo de tres temporadas, el mandato de Jonathan Gannon no ha ido muy bien en Arizona.

Luego de la derrota de los Cardinals ante los Bengals el domingo, Gannon ahora tiene un récord de 15-35 como entrenador en jefe de Arizona. Ese es un porcentaje de victorias de .300.

No hace falta ser matemático o un experto en fútbol para saber que es un récord muy malo. En defensa de Gannon, un primer año con marca de 4-13 no es horrible considerando que estaba asumiendo un mal programa con una mala plantilla.

Las cosas mejoraron en su segunda temporada en 2024, ya que los Cardinals terminaron 8-9, lo que fue bueno para el tercer lugar en la NFC Oeste.

Pero no hay ninguna razón por la que Arizona deba tener sólo tres victorias al comenzar el nuevo año. La lesión de Kyler Murray ciertamente no ayudó, pero tampoco es que estuviera jugando muy bien antes de terminar la temporada. El talento existente en los Cardinals y un mariscal de campo suplente decente en Jacoby Brissett deberían haber podido lograr algunas victorias aquí y allá.

Basta con mirar cómo Santos de Nueva Orleans y Delfines de Miami han cerrado la temporada. No es bueno, pero tampoco es un completo desastre como el de los Cardinals.

A medida que se finalizan las clasificaciones en la Semana 18, parece extraño que Jonathan Gannon esté tan seguro de que regresará a Arizona para 2026.

Quizás él sepa algo que nosotros no.