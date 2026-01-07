Jonathan Frizzy liberado con licencia condicional, la Dirección General de Asuntos Sociales explica el estado y las reglas

VIVA – Noticias sobre la libertad jonathan frizzyo quien familiarmente se llama Ijong, finalmente obtuvo la respuesta. El actor obtuvo oficialmente la libertad a través del programa de licencia condicional (CB) después de cumplir su condena en la prisión juvenil Clase 2A de Tangerang. Esta información fue transmitida directamente por la Jefa de la Subdirección de Cooperación de la Dirección General Penitenciaria (Ditjenpas), Rika Aprianti.

Rika explicó que la libertad de Ijong no era pura libertad, sino parte de un programa de integración para los reclusos que habían cumplido requisitos administrativos y de comportamiento. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Ijong o Jonathan Frizzy es un recluso de la prisión juvenil Tangerang clase 2A, sí. Hoy, si Dios quiere, será liberado, liberado con un programa de licencia condicional. Licencia condicional o CB. Si es realmente libre, en realidad será el 8 de marzo», dijo Rika en el área de Gambir, en el centro de Yakarta.

A través de este programa, el estatus de Jonathan Frizzy también sufrió cambios legales. Ya no tiene la condición de preso en prisión, sino que es cliente del Centro Correccional de Tangerang (Bapas).

«Y a partir de hoy su estatus ha cambiado de prisionero a cliente del Centro Correccional de Tangerang», dijo nuevamente.

Aunque está fuera de prisión, Jonathan Frizzy todavía tiene obligaciones legales que debe cumplir hasta que termine su sentencia el 8 de marzo. Durante el período de licencia condicional, está obligado a seguir las instrucciones y no debe cometer ninguna infracción.

«Así que hasta el 8 de marzo, Ijong debe seguir las instrucciones del Centro Correccional de Tangerang», añadió.

Rika enfatizó que la licencia condicional es diferente a la detención en la ciudad. En el esquema CB, los reclusos ya tienen estatus de convictos y sólo cumplen el resto de su sentencia fuera de prisión bajo estricta supervisión.

«Si estás en licencia condicional, ya eres un prisionero. Además, si cumples los requisitos para participar en el programa de integración, se propone al interesado participar en el programa de licencia condicional y obtener dos meses de licencia condicional fuera», explicó.

También recordó que la más mínima violación podría dar lugar a la revocación del derecho a la licencia condicional.

«Si hay alguna infracción, y mucho menos un delito cometido nuevamente, se revocará el CB o la licencia condicional», añadió.