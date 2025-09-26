Jonatan Etzler en Saoirse Ronan Tiff, Título de San Sebastián ‘Manzanas malas’

Cada clase tiene su alborotador residente y en cineasta sueco Jonatan Etzler‘S («One More Time») Primera característica en inglés «Manzanas malas», ese alborotador se llama Danny. Tan salvaje como vienen, su ira no conoce límites, y después de un brutal asalto al alumno estrella, su maestra estirada María, María, hará todo lo posible para asegurarse de que esté ausente para la próxima auditoría escolar.

Fuera de los talones de su estreno en PELEA Y al margen de la competencia de los nuevos directores en San Sebastian, la emocionante y mordaz comedia de alto octanaje prepara a la audiencia para un alegría a través de su trama retorcida, donde no queda nada como parece.

«Tuvimos una muy buena recepción en TIFF, a la mayoría de la gente parecía realmente gustarle. Sentí que en San Sebastián, posiblemente fue incluso mejor. Respondieron muy bien a la descarada», dijo Etzler a Variedad.

Jugada por un Saoirse Ronan («Ladybird») cada vez más maníaco, María parece ser la encarnación de manso y templado. Pasando los movimientos y apareciendo en su trabajo como un cordero a la matanza la mayoría de los días. Down-on-to-tock sería un eufemismo, está al mar sin un chaleco salvavidas hasta que finalmente se ajuste bajo la inmensa presión, encontrándose en posesión de un paria muy enojada, que residirá en su sótano hasta que descubra cómo hacer frente.

La historia fue adaptada por Etzler y Jess O’Kane de la novela debut de Rasmus Lindgren De Oönskade.

Cada personaje está configurado simplemente, pero a medida que se desarrolla la narración, también lo hacen sus idiosincrasias. Con Danny retenido como rehén, la vida de María comienza a florecer y ese alumno estrella, Pauline, pulgadas cada vez más cerradas a su docente favorito a medida que las simpatías se escapan y oscilan entre los personajes, la película hace un trabajo rápido de manipular las emociones montadas.

Ronan se ocupa de la corte con el enigmático recién llegado Eddie Waller y la floreciente estrella infantil Nia Brown, así como un elenco de extras de edad escolar, jugando con la energía frenética que solo los jóvenes pueden entregar. Etzler, divertido y desafiado para dirigir la película, admite inculcar una sensación de alegría en el set para convencer a los niños en sus grandes emociones, acreditando a la directora de casting Fiona Weer, quien anteriormente lanzó películas de «Harry Potter», al encontrar el talento perfecto del tamaño de una pinta y gritar su equipo, que pudo permanecer en sus dedos de los pies en sus dedos de los pies, después de la acción donde dirigía.

«Creo que encontrar a Danny fue difícil porque queríamos a alguien que pudiera sentir esa ira debajo de la piel, eso es lo que encontramos con Eddie», transmitió. «Es un desafío cuando trabajas con niños porque es impredecible. Esperas que obtengas todo lo que quieres, pero también tienes que ser flexible y adaptable. Afortunadamente, estos niños se hicieron profesionales con bastante rapidez. Nia, que interpreta a Pauline, después de su segundo o tercer día, y ella nunca antes había actuado en la pantalla. Le dijeron que ella fuera ‘o algo así. Inmediatamente se convirtió en esta actriz súper profesional.

La estética y la puntuación son notables. Desde la primera escena, juegan un papel en el establecimiento del estado de ánimo amenazante y premonitorio de la película. Desde los tonos y húmedos tonos azules del sótano de María hasta la inteligente señalización que adorna las paredes de la sala, la mecánica de producción trabaja para llevar a los espectadores a este estudio de carácter de alto riesgo. Para la edición final que afecta, Etzler señala a la diseñadora de producción Jacqueline Abrahams, conocida por su trabajo en «The Lobster», el diseñador de sonido sueco Andreas Franck, que colaboró ​​en varias películas de Ruben östlund y el compositor Chris Roe («después del amor»), quien manejó más puntajes.

«Trabajamos con la idea de un ritmo estable todo el tiempo, como una máquina que está bombeando que no puede detenerse. Eso funciona bien con la historia, con María poniendo esta cosa en movimiento que realmente no puede detener. Queríamos que fuera muy orgánico, por lo que usamos muchas orquestas, muchas flautas que tienen este sentimiento y aireado que lo hace muy ligero, pero de manera ligeramente extraña», explicó. Explicó.

«Lo que también ha sido genial es que hay una presencia bastante sueca en esta película. Se basa en una novela sueca, tenemos un DP sueco brillante, Nea Asphäll, y luego tenemos el editor Robert Krantz, y el sonido y la publicación se hicieron en Suecia. La gente del Reino Unido piensa que es muy escandi, y creo que las personas de Suiz piensan que es muy británico, lo cual es interesante, agregó.

Producido por Oskar Pimlott en las películas Pulse del Reino Unido y recogida por las imágenes de la República Indie Shingle de Paramount, «Apples Bad Apples» proporciona un comentario existencial sobre la condición humana y colocando la comodidad colectiva sobre el bienestar de nuestros extraños más vulnerables, usando una comedia oscura como un vehículo para provocar un frenoso de sentimiento.

Cuando otros proyectos han encontrado el éxito discutiendo de manera sombría, Etzler confía en que su enfoque sardónico tentará al público a decepcionar a sus guardias y permitir que el tema resuene, tal vez mirando hacia adentro su propia complicidad en el proceso.

«Muchos de los lujos que tenemos en la vida cotidiana aquí en el mundo occidental se basan en el sufrimiento de otra persona. Es muy difícil alejarse de eso. Leí una historia corta que me inspiró cuando estábamos trabajando en esta película, se llamó» los que se alejan de las tortillas «por Ursula K. Le Guin. Se trata de esta aldea en la que todos los prosperados y felices y felices y felices, pero todo lo que está sufre la vida, pero todo es el que está sufre una vez que es un cálculo. Cuando crecen, se enteran de esto.

Agregó: «Podría convertirse fácilmente en una película muy deprimente, creo que la risa ayuda con eso. La risa también es una reacción a la incomodidad y cuán difíciles son estos problemas complejos. Estoy muy emocionado por el momento en que llega a una audiencia mundial a través de los cines, para ver qué discusiones provoca».