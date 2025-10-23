Jonatan Christie y Dawn/Pensamientos terroristas

VIVA – Los representantes de Indonesia volvieron a mostrar fuerza en el segundo día. Abierto de Francia 2025 que se celebró en Arena Glaz, Cesson-Sévigne, Francia, el miércoles 22 de octubre de 2025. Se presentaron un total de siete representantes rojiblancos, algunos de los cuales consiguieron conseguir un billete para los octavos de final.

Individual masculino de Indonesia jonathan cristianParecía confiado después de ganar el título en el Abierto de Dinamarca la semana pasada. Jojo – su apodo – ganó dos juegos seguidos al jugador japonés Kenta Nishimoto con un marcador de 21-18 y 21-12.

Este resultado hizo que Jonathan siguiera el ejemplo de dos de sus compatriotas, Anthony Sinisuka Ginting y Alwi Farhan, que ya habían confirmado sus plazas en octavos de final.

Mientras tanto, en el cuadro individual femenino, el equipo indonesio sufrió otro resultado amargo. Putri Kusuma Wardani no logró avanzar a la segunda ronda tras perder ante el representante japonés, Tomoka Miyazaki, 18-21, 15-21.

Esta derrota también eliminó a todas las representantes de Indonesia en el sector individual femenino, tras el fracaso de Gregoria Mariska Tunjung en el primer día.

“Las mujeres solteras de Indonesia fracasaron por completo Abierto de Francia 2025Ha sido masacrado desde la primera ronda»

En el sector de dobles masculino, tres representantes indonesios mostraron un sólido desempeño. La pareja Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri logró la victoria después de que sus oponentes de China, Huang Di/Liu Yang, decidieran retirarse debido a una lesión.

También llegaron buenas noticias de Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, quienes se volvieron locos y eliminaron a la mejor pareja de la India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, 21-18, 22-20. Esta victoria también se convirtió en un evento de resurgimiento después de perder previamente en el Abierto de Dinamarca de 2025.

Desafortunadamente, la pareja Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana tuvo que detenerse en la primera ronda luego de perder por poco en un reñido duelo contra Aaron Chia/Soh Wooi Yik, 15-21, 24-26.

Resumen de resultados para los representantes de Indonesia – Segundo día del Abierto de Francia 2025

Campo 1

• WS: Putri Kusuma Wardani vs Tomoka Miyazaki – 18-21, 15-21

• MD: Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Huang Di/Liu Yang – 21-16, (retirado)

• MD: Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik – 15-21, 24-26

Campo 2

• MD: Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty – 21-18, 22-20