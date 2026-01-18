Jonatan Christie vs Lin Chun-yi Notas cara a cara antes de la final del Abierto de India 2026

Nueva Delhi, VIVA – jonathan cristian aparecerá en la final Abierto de India 2026 y enfrentará Lin Chun Yi (Taiwán) el domingo 18 de enero de 2026, en el estadio cubierto Indira Gandhi, Nueva Delhi, y el partido comenzará a las 12.30 WIB.

Lea también: Más popular: Los excrementos de pájaros perturban el partido, Jonatan Christie llega a la final del Abierto de India 2026



Jonatan Christie tiene un capital estadístico bastante convincente de cara a enfrentarse a Lin Chun-Yi en la final Abierto de India 2026.

Según los registros cara a cara informados por AIScore, los dos jugadores se han enfrentado cuatro veces en torneos oficiales de la BWF, con Jonathan obteniendo tres victorias, mientras que Lin Chun-Yi obtuvo una.

Lea también: ¡Récord perfecto imparable! Jonatan Christie elimina a Loh Kean Yew y avanza a la final del Abierto de India 2026



Rekor cara a cara Jonatan Christie vs Lin Chun-Yi

Total de encuentros: 4 partidos

Jonathan Christie: 3 victorias

Lin Chun-Yi: 1 kemenangan

Equipo total: Jonatan 6 equipos, Lin Chun-Yi 5 equipos

Lea también: India Open 2026 destacado por el mundo: heces de pájaros en el campo hasta que el mono ingresa al GOR, Loh Kean Yew casi vomita



Este récord muestra que la competencia es bastante reñida, aunque Jonathan sigue siendo superior en general.

Detalles del encuentro entre Jonathan Christie y Lin Chun-Yi

La siguiente es una lista de torneos donde se han enfrentado Jonathan Christie y Lin Chun Yi:

Masters de Indonesia (individuales masculinos)

Jonathan Christie ganó

Celebrado en Istora Senayan, Jonathan se mostró dominante con el apoyo del público anfitrión.

Masters de China (individuales masculinos))

Mensaje de Lin Chun-Yi

Esta fue la única victoria de Lin Chun-Yi sobre Jonathan, cuando el representante de China Taipei parecía sólido y pudo controlar el rally.

Abierto de Francia (individual masculino)

Jonathan Christie ganó

Jonathan se mostró más agresivo y logró superar el juego defensivo de Lin.

Abierto de India (individual masculino)

Jonathan Christie ganó

El último encuentro antes de la final de 2026, donde Jonathan volvió a demostrar su superioridad en un duelo reñido.

Resumen del duelo previo a la final

De los cuatro encuentros, Jonathan Christie pareció ser superior en:

Controla el ritmo del juego.

Coraje para atacar en puntos cruciales

Mentalidad durante los peloteos largos

Mientras tanto, Lin Chun-Yi demostró ser capaz de molestar a Jonathan, especialmente cuando fue capaz de forzar el juego a correr lentamente y durante mucho tiempo, como ocurrió en el Masters de China.

Con un récord de 3-1 cara a cara, Jonatan Christie todavía tiene la ventaja de cara a la final del Abierto de India de 2026. Sin embargo, la victoria de Lin Chun-Yi es un recordatorio de que este duelo no será fácil y podría volver a ser feroz hasta el último punto.