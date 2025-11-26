Jonatan Christie permanece en el Top 4, Yohanes Saut es el único que asciende

Jacarta – Tres individuales masculinos de Indonesia registraron resultados diferentes en la 48.ª semana de actualización del ranking de la BWF, el martes 25 de noviembre de 2025. jonathan cristian Y Alwi Farhan aún mantiene su posición anterior, mientras tanto Yohanes Saut Marcellyno se convirtió en el único jugador que experimentó un aumento en la clasificación.

Jonatan Christie se mantiene a salvo en el cuarto puesto del mundo con 84.124 puntos. Aunque llegó al Abierto de Australia de 2025 como máximo favorito, Jonathan fue eliminado en la primera ronda tras perder ante el jugador japonés Yushi Tanaka, con un marcador de 17-21, 7-21. Este resultado significa que su posición no ha cambiado, pero sigue siendo el single masculino indonesio mejor clasificado en este momento.

Por otro lado, Alwi Farhan tampoco ha bajado del puesto 17 del mundo (54.350 puntos). El periplo de Alwi en el Abierto de Australia se detuvo en cuartos de final tras perder ante Chou Tien Chen (Taiwán) por marcador de 21-13, 21-23 y 16-21. Aunque su actuación fue bastante sólida, los puntos que consiguió no fueron suficientes para mejorar su posición en la clasificación mundial.



Individual masculino de Indonesia, Yohanes Saut Marcellyno

Mientras tanto, Yohanes Saut Marcellyno fue el único representante indonesio que experimentó un ascenso en el ranking. Aunque fue eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia por Prannoy HS (India), escaló cinco galones hasta el puesto 80 del mundo con 22.654 puntos. Este aumento se produjo gracias a su constancia en la acumulación de puntos de torneos anteriores. La actuación de Yohanes es una señal positiva para la regeneración del single masculino de Indonesia.

La estabilidad de Jonatan y Alwi y el rápido progreso de Yohanes muestran que el sector individual masculino de Indonesia todavía tiene un gran potencial, tanto por parte de los jugadores de élite como de la nueva generación que se está desarrollando.

Lista de los 10 mejores rankings individuales masculinos de la BWF (25 de noviembre de 2025)

Shi Yu Qi (China) – 112.047 puntos Anders Antonsen (Dinamarca) – 98.313 Kunlavut Vitidsarn (Tailandia) – 96.179 Jonathan Christie (Indonesia) – 84.124 Li Shifeng (China) – 82.728 Chou Tien Chen (Taiwán) – 80.989 Alex Lanier (Francia) – 72.611 Christo Popov (Francia) – 70.690 Kodai Naraoka (Japón) – 65.094 Loh Kean Yew (Singapur) – 65.709

Otros representantes de Indonesia:

17. Alwi Farhan – 54.350

47. Moh Zaki Ubaidillah – 31.995

48. Chico Aura Dwi Wardoyo – 31,530

52. Prahdiska Bagas Shujiwo – 29.930

60. Anthony Sinisuka Ginting – 27,670

80. Yohanes Saut Marcellyno – 22.654