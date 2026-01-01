Jonatan Christie es el único representante de Indonesia entre los 10 primeros

Jacarta – jonathan cristian a partir de 2026 como jugador de bádminton individual masculino de Indonesia con nivel mundial más alto. Basado en la lista de clasificación de la Federación Mundial de Bádminton (BWF) de la primera semana de 2026 que se estrenó el jueves, Jonathan ocupa el cuarto lugar del mundo.

Lea también: Lista completa de representantes de Indonesia en el Malaysia Open 2026, Jonathan y Gregoria son los pilares



El jugador de bádminton, conocido familiarmente como Jojo, acumuló un total de 81.924 puntos. Esta posición convierte a Jonathan en el único jugador individual masculino de Indonesia en entrar en el top 10 del mundo a principios de 2026.

En comparación con principios de 2025, la clasificación de Jonathan ha bajado un nivel. Sin embargo, sigue estando entre los singles masculinos de élite del mundo y es el pilar de Indonesia en la competición mundial.

Lea también: Lanzamiento oficial del calendario mundial de bádminton 2026, Indonesia obtiene dos torneos de élite



Con Jonathan, Alwi Farhan se convirtió en el siguiente jugador individual masculino de Indonesia mejor clasificado. Alwi abrió 2026 en el puesto 17 del mundo. Este ranking es un logro importante porque es la primera vez que Alwi está entre los 20 mejores del mundo al inicio de la temporada.

Mientras tanto, Mohammad Zaki Ubaidillah ocupa el puesto 48 en el mundo. Varios otros nombres también ocupan el top 100 del mundo, entre ellos Prahdiska Bagas S. en el puesto 49, Chico Aura Dwi Wardoyo en el puesto 50 y Anthony Sinisuka Ginting que ocupa el puesto 58.

Lea también: Gregoria Mariska Tunjung obtiene la clasificación protegida de la BWF y se centra en la recuperación del vértigo



Además, Muhamad Yusuf ocupa el puesto 51, Yohanes Saut Marcellyno en el 79, Bismo Raya Oktora en el 86 y Christian Adinata en el 98 del mundo.

Estos datos de clasificación son una imagen inicial de la posición individual masculina de Indonesia en la competición mundial al inicio de la temporada 2026, a medida que comienzan una serie de torneos internacionales a lo largo de este año.

En la lista de los 10 mejores del mundo, el chino Shi Yu Qi sigue liderando con 110.047 puntos, seguido por Kunlavut Vitidsarn de Tailandia en segundo lugar y Anders Antonsen de Dinamarca en tercer lugar. Jonathan Christie está justo debajo de ellos, seguido por Li Shi Feng de China y Chou Tien Chen de Taiwán.

Clasificación mundial individual masculina de la BWF el jueves: