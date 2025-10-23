Jonatan Christie eliminado por el campeón japonés

VIVA – El jugador de bádminton insignia de Indonesia, jonathan cristiandebe poner fin a su avance en octavos de final Abierto de Francia 2025 después de perder dramáticamente ante el representante japonés, Koki Watanabe, en el partido que tuvo lugar en el Glaz Arena, Cesson-Sevigne, el jueves 23 de octubre de 2025.

En el primer juego, Jonathan pareció convincente. Después de ir perdiendo 0-4 al comienzo del partido, el jugador de bádminton número cinco del mundo se recuperó y ganó cinco puntos seguidos para liderar 5-4. El sólido juego de Jonathan le dio una ventaja de 11-8 en el intervalo, antes de cerrar finalmente el primer partido con una aplastante victoria por 21-11.

Sin embargo, la situación cambió en el segundo juego. Watanabe empezó a encontrar su ritmo y presionó a Jonathan desde el principio. Aunque Jonathan iba ganando 4-3, el jugador japonés se mostró más consistente y se adelantó 11-7 en el descanso.

Jonathan redujo la brecha a 13-11 e incluso igualó el marcador a 16-16, pero Watanabe pudo cerrar el segundo juego con una victoria de 21-19, después de que ocurriera el punto final que provocó protestas de Jonathan porque se consideró que había abandonado el campo.

La feroz batalla continuó en el partido decisivo. Los dos jugadores persiguieron los puntos del otro desde el inicio del partido. Jonathan estaba por delante 15-13 y luego 19-18, pero Watanabe siguió oponiendo una dura resistencia. Después de que el marcador empató 21-21, Watanabe finalmente pudo asegurar la victoria con un marcador de 25-23.

Con este resultado, Jonathan se tuvo que conformar con parar en octavos de final, mientras que Watanabe avanzó a cuartos de final. Abierto de Francia 2025.

Jonathan todavía recibe reconocimiento por su arduo trabajo. Aunque no pudo llegar más lejos, el juego agresivo y el alto nivel de espíritu de lucha mostrados fueron activos valiosos para afrontar el próximo torneo.