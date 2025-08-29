Jonatan Christie desafía tailandés jagoan

París, en vivo – Un total de tres representantes indonesios tendrán dificultades para mantener la esperanza en las finales de los cuartos Campeonato mundial BWF 2025 que tuvo lugar en el Adidas Arena, París, viernes hora local del 29 de agosto de 2025.

Se presentará un partido interesante durante los singles masculinos Jonatan Christie Enfrentar al campeón defensor de Tailandia, Kunlavut Vitidsarn. Esta reunión se convirtió en el 13º duelo para ambos, con Jonatan todavía 8-4 antes del registro de la reunión.

Jonatan también tiene una confianza de capital después de ganar dos juegos directos sobre Vitidsarn en la última reunión en la fase de grupos de la Copa Sudirman 2025, mayo, con un puntaje de 21-9, 22-20.

En el sector femenino, Putri Kusuma Wardani desafiará al campeón mundial de 2019 de la India Pusarla Venkata Sindhu, que ahora está entrenada por el entrenador indonesio, Irwansyah.

Potri y Sindhu se embolsaron dos victorias de cuatro reuniones. Putri tiene una disposición positiva después de vencer a Sindhu en la última reunión en la Copa Sudirman este año con un puntaje de 21-12, 21-13.

Mientras tanto, la hija de la princesa Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi desafiará a la pareja japonesa Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.

El registro de la reunión de las dos parejas sigue siendo 2-2 sorteos. Sin embargo, Ana/Tiwi tiene mucha confianza después de deshacerse de los antiguos dobles femeninos del mundo, Baek Ha-Na/Lee So-Hee (Corea del Sur), en los últimos 16 con un puntaje de 21-16, 21-15.

Una serie de cuartos de final Campeonato Mundial 2025 dividido en dos sesiones. La primera sesión comenzó a las 14.00 WIB, mientras que la segunda sesión fue de 22.00 WIB.

Anexo representativo indonesio en las finales del trimestre del Campeonato Mundial de 2025, viernes:

17.50 WIB: WS – PUTRI KUSUMA WARDANI (9) vs PV Sindhu (India/15) – Campo 1

22.50 WIB: MS – Jonatan Christie (5) vs Kunlavut Vitidsarn (Tailandia/3) – Campo 2

23.40 WIB: WD – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Japón) – Campo 2

*) El horario puede cambiar para ajustar la duración de la coincidencia anterior

(Hormiga)