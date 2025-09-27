Jonatan Christie desafía a Alwi Farhan, ¿qué en la televisión?

Suwon, Viva – ronda semifinal Corea abierta 2025 tendrá lugar el sábado 27 de septiembre de 2025 a partir de las 09.00 WIB en Suwon Gymnasium, Corea del Sur. Indonesia logró pasar cinco representantes a los últimos cuatro, un logro brillante que confirmó el poder del bádminton rojo y blanco en la arena mundial.

Derbi indonesio: Jonatan Christie VS Alwi Farhan

La fiesta más esperada ciertamente provino del número de singles masculinos. Jonatan Christie (4to sembrado) se enfrentará a su junior, Alwi Farhan, en un partido que promete feroces batallas entre sus compañeros representantes indonesios. Este duelo asegura que un boleto final haya sido propiedad de Merah Putih.

Dobles de los hombres

El par de dobles masculinos Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, se enfrentará a los dobles de Taiwán, Lee Jhe-Huei/Po-Hsuan. Este partido será una prueba difícil teniendo en cuenta que la pareja de Taiwán está en un rendimiento constante.

Singles de mujeres

Srikandi indonesio, Putri kusuma wardani (Putri KW), también logró penetrar las semifinales. Luchará contra la segunda semilla de Japón, Akane Yamaguchi, conocida como su sólida defensa. Se requiere que Putri KW se desempeñe de manera óptima para poder entrar en la final.

Dobles mixtos

La joven pareja Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah desafiará los dobles de China, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Los oponentes que enfrentan no son al azar debido al estado de una de las parejas de élite mundiales, pero la oportunidad de sorpresas permanece abierta.

Programa de partidos semifinales Corea Open 2025 – Representante indonesio

Tribunal 1 – A partir de las 09.00 WIB

Jonatan Christie vs Alwi Farhan (singles masculino)

Fajar Alfian/m. Shohibul Fikri vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Dobles de los hombres)

PUTRI KW VS AKANE YAMAGUCHI (SINGLES DE MUJER)

Tribunal 2 – A partir de las 11:30 WIB

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Dobles mixtos)

¿Dónde está?

Todos los partidos de semifinales Open 2025 coreanos se pueden ver directamente en TVRI Sport a partir de las 08.30 WIB. Además, el partido también se puede seguir a través del servicio oficial de transmisión BWF.

Con cinco representantes que aún sobreviven, Indonesia tiene una gran oportunidad de pasar más representantes a la final. Se espera que el pleno apoyo de los amantes del país del país bádminton sea muy esperado que lleve a los atletas a volar el rojo y el blanco en el podio más alto.