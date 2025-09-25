Jonatan Christie Crazy en Corea Abierta 2025, Anthony Ginting debe decir adiós

VIVA – Dos resultados diferentes por dos solteros de los hombres indonesios en la ronda de 16 Corea abierta 2025 que tuvo lugar en el Suwon Gymnasium, jueves 25 de septiembre de 2025.

Jonatan Christie Actuando brillantemente cuando se enfrenta al representante de Taiwán, Lee Chia Hao. La pelea fue apretada desde el primer juego. El apodo de Jojo-Jonatan, un 11-8, ganó cuatro en el intervalo. Sin embargo, Chia Hao continuó cumpliendo con un empate de 19-19. Finalmente, el error del oponente hizo que Jonatan aseguró el primer juego 22-20.

En el segundo juego, fue el turno de Chia Hao para dominar. Jonatan cometió muchos errores hasta ahora muy atrás 5-11 en el intervalo. Los esfuerzos para aumentar no produjeron resultados, JoJo perdió 15-21.

La determinación de la determinación volvió en tiempo. Después de quedarse atrás 0-2, Jonatan pudo cambiar las cosas y mantener la excelencia hasta el final. Con un juego tenaz, cerró el tercer juego 21-15 mientras aseguró boletos para los cuartos de final.

Mientras tanto, el movimiento de Anthony Sinisuka Ginting debe ser detenido. Se rindió del jugador de bádminton japonés, Kenta Nishimoto. Ginting en realidad lideró brevemente al comienzo de la pelea, pero perdió el enfoque para hacer el primer lanzamiento del primer juego con un puntaje de 18-21.

En el segundo juego, Ginting trató de levantarse a pesar de estar 1-4 detrás. Se presentó una feroz batalla a la posición 18-19, desafortunadamente no pudo igualar. El juego termina 19-21 para la superioridad de Nishimoto.

Con este resultado, Indonesia perdió dos representantes individuales masculinos en los últimos 16. Anteriormente Chico Aura Dwi Wardoyo también se detuvo, mientras que Alwi Farhan condujo después de que su oponente, Lee Cheuk Yiu, renunció.

En el número de dobles mixtos, las buenas noticias vinieron de la pareja Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Se deshicieron de la sexta semilla de Japón, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito, a través de una victoria convincente 21-19 y 21-14.