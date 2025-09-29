Jonas Ulrich, Bartosz Bleaching Talk Zurich Premiere ‘Wolves’

El director Jonas Ulrich formó una banda real de black metal para su función de debut «Lobos. »

WLVS – Dirigido por el actor Bartosz BleachConocido por «Corpus Christi», nominados al Oscar, terminó de gira y actuando en clubes reales. Así como su propio estreno mundial en Festival de cine de Zurich.

«Para tomarlo en serio, filmamos conciertos reales. Escribimos un álbum completo y construimos un espectáculo en el escenario. Quería que los músicos lo vieran y dijeron: ‘Sé exactamente cómo se siente’, dice Ulrich, explicando que toda la sesión se construyó alrededor de los conciertos que lograron reservar.

«Me gustan las películas musicales cuando el drama humano también se mantiene por sí solo: cuando se puede eliminar la música y la historia todavía funciona. ‘Control’ y ‘Sound of Metal’ son buenos ejemplos de eso. También queríamos empujar contra la fórmula. Al final, la película no se trata realmente de la banda».

«Solía ​​escuchar solo Iron Maiden y Tool, pero desde que hicimos la película, esta música se quedó conmigo», agrega Bielenia.

«Siempre quise comenzar una banda de metal, pero no tenía la fuerza, o las habilidades. Fue una gran aventura tocar estos conciertos y convencer a las personas con nuestra actuación. Las personas que ni siquiera sabían que estaban participando en una película».

En «Wolves», Luana (Selma Kopp) decide unirse a la banda de black metal de su primo en la gira. Ella se enamora de su cantante, Wiktor (Bartosz Bielenia), pero sus puntos de vista pueden ser más radicales de lo que piensa.

«Soy un metalhead. Solía ​​hacer reservas, promociones y fotografías de conciertos para bandas subterráneas. Quería una película que trate en serio a este mundo, no un cliché sobre las travesuras de las estrellas de rock de los años ochenta o los rituales satánicos», dice Ulrich.

Kopp no ​​tenía conexión previa con el black metal.

«Eso fue exactamente lo que me intrigó, porque me encanta descubrir nuevos mundos y realidades de la vida a través de la actuación. Fue un desafío emocionante sumergirme en un entorno tan diferente y crecer de él», señala.

«La música siempre es fundamental para mi proceso de preparación. Para cada papel, creo listas de reproducción para capturar las emociones del personaje. Con Luana, esto funcionó perfectamente, ya que ya sabía a qué tipo de música escucha. Me ayudó a conectarme con su mundo en un nivel más profundo».

Vendido por amarillo y producido por Dynamic Frame GmbH, «Wolves», que debutó su tráiler con Variedad La semana pasada, está echando un vistazo a una perspectiva femenina «dentro de una escena en gran parte masculina».

«Especialmente en Black Metal. Quería mostrar cómo se perciben y cómo las relaciones se complican. Desde el principio, nuestro objetivo fue mostrar tanto lo bueno como lo malo», dice Ulrich, nacido en Zurich.

Intrigado por «personas que no son lo que parecen ser por primera vez», comenzó a buscar a los actores correctos «mucho antes», el guión incluso terminó.

«Mezclamos actores profesionales con músicos reales para obtener el mundo correcto, lo que creó una química áspera y viva en la pantalla».

Bielenia, que pronto se verá en «El momento que nunca llegó» también es un actor de etapa experimentado. Kopp está haciendo su debut como actor.

«Luana toma algunas decisiones difíciles e incluso incorrectas en el transcurso de la película. Para retratarla auténticamente, necesitaba encontrar un camino en sus motivaciones y emociones, lo que no siempre fue fácil. Pero llegué a entenderla, y creo que la audiencia también puede», dice.

Llama a Wiktor Whitening y «muy oscura».

«En mi opinión, muchos de sus problemas y su oscuridad provienen de su abrumadora soledad. Está en un lugar extraño, entre extraños. No tiene conexión con su hogar ni su familia», explica Bielenia.

Wiktor «se aferra a las relaciones como algún tipo de confirmación de su valor» y usa a otras personas. Pero hay momentos cariñosos.

«¿Tal vez hay alguna esperanza para él? Siempre trato de entender a mi personaje. Habíamos agregado una historia de la orfandad y la soledad de Wiktor. Es un árbol desarraigado. Solo se tiene a sí mismo».

Bielenia señala: «En un clima de crecientes disturbios y movimientos fascistas, cuando incluso los CEO de grandes corporaciones a veces dan el saludo nazi, tales gestos fueron difíciles para nosotros y solo se usaron como último recurso. Pero creo que vale la pena mostrar cuán fácil es caer en la trampa de la ideología extrema».