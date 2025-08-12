Jonas Brothers Reunion estaba ‘curando’ y un ‘instante sí’

Para Demi Lovatoreunirse con el Jonas Brothers En el show de inicio de la gira del vigésimo aniversario de la banda fue «un instante sí». Las ex estrellas de Disney actuaron juntas por primera vez en más de una década en East Rutherford, el MetLife Stadium de NJ el domingo por la noche, cantando sus golpes «Camp Rock» «This Is Me» y «No cambiaría una cosa».
En una nueva entrevista en el Podcast «Chicks in the Office»Lovato dijo que Joe Jonas, con quien salió en 2010 mientras ambos estaban en Disney Channel, le preguntó la semana pasada si había subido al escenario con ellos como una invitada sorpresa.
«[He] fue como, ‘Oye, ¿qué harás el próximo fin de semana el día 10? Nos encantaría que vinieras y actúes «This Is Yo» y «no cambiaría nada». Has sido una gran parte de nuestro viaje y viceversa … Este espectáculo es realmente importante para nosotros y nos encantaría tenerte allí ‘», dijo Lovato.» Fue muy agradable y, como dije, también fue muy curativo para mí. Hemos pasado por tantos juntos todos nosotros, los Jonas Brothers y yo, y fue muy, muy genial pasar tiempo con ellos «.
Lovato dijo que Joe, Nick y Kevin vinieron a su camerino antes del espectáculo y «pasó tiempo conociendo a mi esposo», el músico Jordan Lutes, con quien se casó en mayo, «lo cual fue realmente significativo para mí».
«Simplemente me agradecieron profusamente por volar por todo el país para actuar con ellos y fue muy atento», continuó. «Me sentí muy apreciado y fue realmente curativo para nosotros. Me encantó, cada segundo fue genial».
Cuando se le preguntó si sintió alguna duda sobre actuar con los Jobros después de tantos años, Lovato dijo que era obvio.
«Fue un instante como ‘Hagamos esto'», dijo. «Porque en esta nueva era mía también, lo estoy devolviendo a los memes y algunas de las cosas que he estado publicando han sido realmente nostálgicas. Así que esto solo encaja con todo lo que he estado haciendo. Y además de eso, es una canción tan significativa para mí: ‘Esta es yo’ es mi primera canción que he tenido.
La nueva era de Lovato la ve entrar al espacio de baile-pop con la nueva canción «Fast». Se dice que su próximo noveno álbum está en las «etapas finales» y que vence a finales de este año, Según Rolling Stone.
Mira la entrevista completa de Lovato en «Chicks in the Office» a continuación.