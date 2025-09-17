Jonas Brothers para regresar, Demi Lovato produciendo

Esto es real. Esto es «Rock 3. «

Una tercera película de la querida serie de Disney Channel «Camp Rock» está actualmente en producción, con el Jonas Brothers configurado para repetir sus roles. También servirán como productores ejecutivos junto a Demi Lovato, quien protagonizó con ellos en las películas originales.

Joe Jonasquien interpreta a Shane Gray, Publicado un video del set de nueva película el miércoles. A medida que se escucha a los miembros de la tripulación trabajar en el fondo, camina por Camp Rock mientras usa una chaqueta de cuero y gafas de sol, diciendo: «Soy Shane Gray, por llorar a voz», una línea de una escena favorita de los fanáticos en la primera película de «Camp Rock». «Lo suficientemente cerca, bienvenido a Shane Gray», escribió en el título. En otro clip Publicado por una cuenta oficial de Jonas Brothers y subtituló «Good Morning Campers», Joe, Nick y Kevin Jonas Lip Sync a la escena completa. (Nick y Kevin interpretan a Nate y Jason Gray, respectivamente).

En «Camp Rock» de 2008, los Jonas Brothers tocaron Connect 3, una banda de chicos popular compuesta por tres hermanos adolescentes, no muy diferente de sí mismos en ese momento. Los hermanos regresan al campamento de música que lanzó sus carreras para generar una buena prensa para Shane, quien ha ganado una reputación de mal comportamiento. Allí, se encuentra y se hace amigo de Mitchie (Lovato), una niña de una familia de bajos ingresos que asiste al campamento en una beca que lucha por encajar con los campistas ricos. «Camp Rock 2: The Final Jam» se estrenó en 2010. En la secuela, Camp Rock corre el riesgo de cerrar después de la apertura de un campamento competidor.

