Jonas Åkerlund dirigirá la adaptación de las memorias de Björn Borg para Banijay

“Heartbeats”, las memorias más vendidas de la leyenda del tenis Bjorn Borgestá listo para una adaptación elegante con el popular director sueco Jonas Akerlund a bordo para dirigir.

Banijay Los sellos de entretenimiento Jarowskij/Yellow Bird y Mastiff Suecia están codesarrollando el proyecto con guión con Åkerlund, mejor conocido por sus innovadores videos musicales para Madonna, Beyoncé, Lady Gaga y The Rolling Stones, así como por películas como “Polar”, “Spun”, “Lord of Chaos” y la serie de Netflix “Clark”.

Actualmente en desarrollo, la adaptación cinematográfica trazará el meteórico ascenso de Borg al estrellato del tenis, incluidos sus cinco títulos consecutivos de Wimbledon, sin precedentes, y su impactante decisión de retirarse con solo 26 años. Publicado por Norstedts bajo su título original, Hjärtslag, las memorias profundizan en la vida de Borg más allá de la cancha de tenis, comenzando desde su infancia y arrojando luz sobre años de colapso financiero, escrutinio mediático y, en última instancia, su reinvención personal.

«He pasado toda mi vida participando en partidos, tanto dentro como fuera de la cancha», dijo Borg. «Jonas quiere explorar ambos lados y siento que es el momento adecuado para ello. Tiene el ojo, la energía y el coraje para contar mi historia a su manera», continuó.

Åkerlund, mientras tanto, dijo: “Todo el mundo conoce a Björn Borg por sus momentos legendarios en la cancha, por su poder feroz e incomparable como atleta e ícono”.

«Con su libro, finalmente sumergimos un dedo del pie en su enigmática mente. Pero con este proyecto, estamos llegando al fondo», continuó Åkerlund.

El ambicioso proyecto refleja la creciente expansión de Banijay Entertainment en la narración deportiva, tras el lanzamiento de Deportes Banijay.

Mattias Olsson, director creativo de Mastiff Suecia, y Elin Kvist, directora ejecutiva de Jarowskij/Yellow Bird, dijeron: «Estamos increíblemente orgullosos de que se nos haya confiado esta historia única, sobre uno de los mayores héroes deportivos de todos los tiempos, Björn Borg», dijeron en un comunicado. «Sólo hay una persona que puede contarlo, y esa es la fuerza cultural de Jonas Åkerlund. Esta será una película biográfica memorable que hay que ver».

Borg fue anteriormente el tema de una película de 2017 de Janus Metz que exploraba su rivalidad con John McEnroe. Borg fue interpretado por Sverrir Gudnason mientras que McEnroe fue interpretado por Shia LaBeouf.

La lista de ambiciosos formatos de Mastiff Suecia incluye el recientemente anunciado enfrentamiento culinario de TV4 “100 Knives”, desarrollado conjuntamente con el sello Banijay Americas Bunim/Murray Productions, así como una versión local de larga duración de “Survivor” y “Love is Blind Suecia”, que sirve como socio de producción para múltiples adaptaciones de Netflix.

Mientras tanto, Jarowskij/Yellow Bird ha realizado exitosas producciones con guión como “Diary of a Ditched Girl”, “A Nearly Normal Family”, “Millennium” y The Restaurant, y está trabajando en el reinicio de “Wallander”.

Banijay Entertainment alberga más de 60 sellos discográficos y produce más de 110 títulos al año, incluidos “House of Guinness”, “Half Man” y la trilogía “Culpa”. La pizarra nórdica incluye

“Caído”, “Mi hermano”, “La isla del multimillonario”, “Aún respirando”, “Actor de reparto” y “Asesinato”.

