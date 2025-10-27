Jon Stewart ‘trabaja para quedarse’ en el Daily Show en medio de la fusión de Paramount

Jon Stewart se sinceró sobre su futuro en “The Daily Show” en el New Yorker Festival el domingo y le dijo al editor David Remnick que está “trabajando para quedarse”.

El contrato actual de Stewart en Comedy Central, que ahora es propiedad de la recién fusionada Skydance suprema Corporación: vence en diciembre. Especialmente después de que la compañía anunció que “The Late Show With Stephen Colbert” de CBS terminaría en mayo de 2026, muchos han estado cuestionando el futuro de Stewart en “The Daily Show”. Tanto Colbert como Stewart han criticado la fusión y al presidente Donald Trump en sus programas, incluido el acuerdo de Paramount con Trump por la entrevista de Kamala Harris en “60 Minutes”.

Sin embargo, Stewart le confirmó a Remnick que está buscando extender su contrato con el “Daily Show”. «Estamos trabajando para quedarnos», dijo Stewart (a través del Daily Beast). «Mira, la otra cosa que hay que recordar es que no es tan claro como todo eso… Ya han hecho cosas que me molestan. Pero entonces, si tuviera integridad, tal vez me levantaría y diría: ‘Estoy fuera’. O tal vez lo más ético sería permanecer allí y seguir luchando en la trinchera”.

Stewart agregó: «No comprometes lo que haces y lo haces hasta que te dicen que te vayas».

Durante la entrevista con Remnick, Stewart también habló sobre la administración de Trump. «Hay una razón por la que Donald Trump llegó al poder, y es que en la mentalidad general de la población, el gobierno ya no sirve a los intereses de las personas que dice representar», dijo Stewart. “Ese es un sentimiento profundo y de base amplia, y eso ayuda cuando alguien llega y se va, el sistema está manipulado y la gente dice: ‘Sí, lo está’”.

Aunque presentadores nocturnos como Stewart, Colbert y Jimmy Kimmel (quien fue suspendido de su programa de ABC en septiembre después de los comentarios que hizo tras el asesinato de Charlie Kirk) están bajo escrutinio, Stewart insistió en que no son “víctimas de esta administración”.

«Somos una manifestación visible de ciertas cosas, pero las víctimas son las personas que luchan por tener voz y que agentes encapuchados los sacan por la fuerza de las calles», dijo Stewart. «Esas son las víctimas de esta administración».