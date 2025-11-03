Jon Stewart renueva en ‘Daily Show’ por un año más

Paramount no quería mantener a Stephen Colbert en CBS, pero la compañía firmó Jon Stewart por otro año presentando “The Daily Show” una vez por semana en Centro de la comedia.

Stewart continuará sirviendo como productor ejecutivo de la serie hasta diciembre de 2026, dijo la compañía el lunes, y el grupo de contribuyentes del programa tomará el mando del programa nocturno de martes a jueves.

«Jon Stewart continúa elevando el género que creó. Su regreso es un compromiso continuo con la comedia incisiva y los comentarios agudos que definen ‘Daily Show'», dijo Ari Pearce, director de Comedy Centra, en un comunicado. «La renovación es una victoria para el público, para Comedy Central y para todos nuestros socios de programación. Estamos orgullosos de apoyar a Jon y al extraordinario equipo de noticias».

La renovación de Stewart llega en un momento complicado para la televisión nocturna. CBS de Paramount se está saliendo del formato y sorprendió a la industria a principios de este año al anunciar su intención de cancelar el “Late Show” de Colbert en mayo del próximo año. Disney recientemente dejó de lado a Jimmy Kimmel durante unos días después de que algunos de sus monólogos incitaran a dos de los propietarios de estaciones de televisión más grandes de su país a amenazar con no transmitir su programa de ABC, «Jimmy Kimmel Live».

Los programas nocturnos han estado lidiando con la erosión de sus audiencias tradicionales, que pueden ver cada vez más clips de los programas al día siguiente a través de las redes sociales en lugar de tener que quedarse despiertos hasta tarde para verlos en vivo. Los programas también han sido objeto de escrutinio durante los dos mandatos del presidente Trump, y muchos de los presentadores utilizaron humor mordaz para arremeter contra diversas políticas y pronunciamientos de la Casa Blanca.

El “Daily Show” puede haber añadido atractivo a Paramount porque su estructura de costos ha sido renovada. El programa no depende de un solo presentador, aunque Stewart, quien dejó el programa en 2015y volvió a él en 2024, acapara gran parte de la atención. Stewart presenta solo los lunescon un “equipo de noticias” sucedáneo compuesto por Ronny Chieng, Josh Johnson, Jordan Klepper, Michael Kosta, Desi Lydic, Troy Iwata y Grace Kuhlenschmidt, asumiendo más tareas en pantalla los martes, miércoles y jueves. en ocasiones hablando otros días de la semana.

El programa es una de las pocas series originales de la cadena, lo que también puede haber reforzado su caso. En el pasado, los anunciantes normalmente tenían que comprar un paquete más grande de inventario comercial de Comedy Central para conseguir espacios en “Daily”, según personas familiarizadas con el asunto. En otras palabras, “Daily Show” ha servido como una fuerza económica en las propiedades de cable de Paramount, incluso cuando han sufrido la erosión de los espectadores en la era del streaming.

Está previsto que Stewart continúe en su papel de productor ejecutivo, trabajando con la showrunner y productora ejecutiva Jen Flanz, así como con su manager, James Dixon, quien también tiene un papel de productor en la serie.