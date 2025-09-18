Jon Stewart presentará ‘The Daily Show’, un día después de la suspensión de Kimmel

Jon Stewart Se está etiquetando para recibir el episodio del jueves de «»The Daily Show«, Ha anunciado Comedy Central. Stewart normalmente solo alberga episodios de los lunes del programa de entrevistas, con una lista rotativa de los corresponsales del programa de martes a jueves. Esta semana, Desi Lydic ha manejado las tareas de anfitrión.

Pero Stewart claramente tiene algo que decir a la luz de la decisión de Disney y ABC de banca «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» El anfitrión Jimmy Kimmel.

En su monólogo del martes, Kimmel se enfrentó a expertos de derecha que buscaban enmarcar al tirador que mató al experto Charlie Kirk como izquierdista, cuando la motivación real del presunto asesino aún no está claro. Los medios de comunicación y los políticos de la derecha se aferraron a la línea de Kimmel, y Carr cuando estaban en el show de ultra derecha de la capa de derecha Benny Johnson para servir amenazas veladas en Disney, diciendo que la FCC tiene «remedios que podemos ver. Podemos hacer esto de manera fácil o de manera difícil».

El episodio del jueves de «The Daily Show» contará con el premio Nobel del Premio Nobel de 2021, Maria Ressa, quien es la CEO de Rappler, profesora de la Universidad de Columbia y autora de «How to defender a un dictador». Ressa sabe una o dos cosas sobre luchar contra un gobierno que está tratando de silenciar a la prensa libre; En Filipinas, fue arrestada y luego declarada culpable de difamación debido al hecho de que Rappler criticó al entonces presidente Rodrigo Duterte. Ressa dijo que los cargos estaban motivados políticamente.

«The Daily Show» se transmite a las 11 pm ET en Comedy Central, con el episodio disponible en Paramount+ a la mañana siguiente. Stewart organiza junto al equipo de noticias «The Daily Show», incluidos Ronny Chieng, Josh Johnson, Jordan Klepper, Michael Kosta y Desi Lydic con Troy Iwata y Grace Kuhlenschmidt.

No es una sorpresa que Stewart quiera hacer una excepción especial y el episodio del jueves, dada la estricta relación que ahora comparten todos los presentadores del programa de entrevistas nocturnos. Y claramente esto es personal, ya que la administración Trump continúa atacando a todos los anfitriones nocturnos por expresar sus tomas sobre Washington.