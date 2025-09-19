Jon Stewart presenta la sátira Pro-Trump ‘Daily Show’ después de la suspensión de Kimmel

«De Comedy Central, es el nuevo ‘Daily Show’, aprobado por el gobierno, con su anfitrión patrióticamente obediente, Jon Stewart! »

Así es como la edición del jueves por la noche de «The Daily Show«Comenzó, como Stewart, que normalmente solo alberga al hablador nocturno los lunes, intervino para mostrar satíricamente en qué» The Daily Show «podría tener que transformarse a medida que la administración de Trump presiona la aceptación de los medios de comunicación. Todo el» Daily Show «de» administración «, fue una respuesta a la suspensión de esta semana de» «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» y el anfitrión Jimmy Kimmel después del presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó con ir tras Disney debido al contenido de ese programa.

Eso es por logline en el episodio del «Daily Show» del jueves: «Un humilde y obediente Jon Stewart acumula al glorioso líder de Estados Unidos, Donald J. Trump, y proporciona un receptor aprobado por la FCC sobre las reglas de libertad de expresión a raíz de la suspensión de Jimmy Kimmel». (Mira el clip completo a continuación).

Stewart bromeó diciendo que no tenía idea de quién es este «personaje de Johnny Dribble Live ABC». Pero lea entre las líneas sobre sus verdaderos pensamientos, como señaló satíricamente, más adelante en el programa: «Nuestra gran administración ha establecido reglas muy claras sobre la libertad de expresión. Ahora, algunos detractores pueden argumentar que las preocupaciones del habla de esta administración son simplemente una estratagema cínica, una gran cantidad de una argumento, una pantalla de humo a un experimento de constitución de una consolidación de una consolidad y una intimidación sin circular y un poco de intimidación y inimidación en frío y fría y en frío y inyección de un experimento de constitución de una constitución de una potencia y una intimidación de una potencia sin circular y una idea fría y en frío y una gran cantidad de experimentos con el experimento de la constitución de la constitución y la intimidación de la inimidación sin circular y la principal inimidación y la principal inimidación y la condición fría y la fría para la pantalla de los experimentados de la constitución. ¡Gobernanza.

De hecho, «The Daily Show» se abrió con Stewart sentado detrás del escritorio «Daily Show» con imágenes de marcos de oro y decoraciones a su alrededor, que recuerdan al reciente cambio de imagen de la Oficina Oval de Trump.

A lo largo de la primera parte del episodio, Stewart dirigió «The Daily Show» con la apariencia de un anfitrión reluciente, leyendo propaganda aprobada por el estado sobre Donald Trump: «Estamos llegando a usted esta noche desde un verdadero agujero de mierda, el Properidden Cesspool que es la ciudad de Nueva York. Es un desastre tremendo como nadie ha visto antes. La Guardia Nacional de alguien debería invadir este lugar. Estoy en lo cierto?»

El público se rió de la configuración, llevando a Stewart a amonestar en broma a la audiencia por reír. En un susurro: «¿Qué estás haciendo? ¡Cállate!

Stewart continuó: «Si te sentiste un poco fuera de estos últimos días, probablemente sea porque nuestro gran padre no ha estado en casa. Porque el padre ha estado adornando a Inglaterra con su legendaria calidez y radiación … ¡Espera a los ingleses con encanto, inteligencia y un carisma sexual innegable que llenó su aire como una fog de Londres llena de feromona!»

«The Daily Show» luego mostró algunos clips del viaje de Trump. En un clip, Trump sugirió incorrectamente que Estados Unidos había terminado una guerra entre «Aberbaiyán y Albania»; El conflicto fue en realidad entre Azerbaiyán y Armenia. Pero en un mundo donde Trump no puede estar equivocado y no debe ser contradicho, un Stewart desconcertado dijo: «Me gustaría disculparme muy rápido. Me corregí. Azerbaiyán en realidad se pronuncia ‘Aberbaiyán’, y Armenia se pronuncia ‘Albania’. ¡Lamento el error! «

En otro clip de una conferencia de prensa del Reino Unido, un periodista allí le preguntó a Trump sobre la suspensión de Kimmel y «¿La libertad de expresión está más atacada en Gran Bretaña o América?»

Stewart dijo de ese periodista: «¿Cómo te atreves señor, cómo te atreves? ¿Con qué atuendo estás, señor, el Antifa Herald Tribune? ¡Por qué, ni siquiera alinearía la jaula de mis padres con tu trapo!»

Stewart luego explicó la Primera Enmienda en los Estados Unidos: «Hay algo llamado ‘talento-o-medidor’. Es un instrumento completamente científico que se mantiene en el escritorio del presidente, y le dice al presidente cuando el ‘TQ’ de un intérprete ‘, el cociente de talento, medido principalmente por la amabilidad al presidente, va por debajo de un cierto nivel, en el que la FCC debe notificarse para amenazar a los billetes de la red para las personas que se mueven a los billetes más grandes. ¡El flujo de contenido aprobado por el estado, o la FCC puede elegir amenazar esas licencias directamente.

Al señalar que el ala derecha ha exigido la eliminación de Kimmel porque creen que está engañando a los espectadores, Stewart luego realizó una serie de clips de expertos conservadores y políticos que hablan completamente desacreditadas, incluida una que sugirió que los insurreccionistas del 6 de enero eran solo «turistas».

Ese realmente tocó un acorde con la audiencia, que abucheó. Respondió a Stewart, en simulacro de horror ante la reacción de la audiencia: «Oh, su señoría. No sé de dónde vienen estos campesinos. Ese último rollo de clips todo cierto, especialmente el último sobre los turistas, porque técnicamente, cualquier cosa que vea es una vista, incluso si eso es un policía».

Entonces, Stewart mostró clips de gente a la derecha proclamando que «no se puede llamar a alguien a quien no está de acuerdo con los líderes fascistas. No se puede llamar a sus oponentes políticos nazis y fascistas y enemigos del estado». Seguido de clips de gente de la derecha llamando a los demócratas, Joe Biden y Nancy Pelosi fascistas y enemigos del estado.

Stewart también mencionó satíricamente cuán claramente solo se burla de la izquierda, y luego mostró clips, incluido uno de Donald Trump Jr., burlándose de que Paul Pelosi fue golpeado por un martillo, así como a Paul Hegseth y Rachel Campos-Duffy de Fox News haciendo lo mismo. «Hubo consecuencias», prometió Stewart. «Este caballero tuvo que abandonar la televisión. No estoy seguro de dónde fue, pero estoy seguro de que no es una posición prestigiosa y consecuente para la que no está remotamente calificado». (Hegseth es ahora el Secretario de Defensa).

«Estos dos podrían aprender una lección de nuestro querido presidente, quien, como Santa, sabe que todos somos hijos de Dios. El Presidente sabe que todos somos hijos de Dios, y el Presidente nunca saldría a la luz de un ataque motivado políticamente», dijo Stewart.

Corte para suplicar a Trump: «Bueno, enfrenta a la loca Nancy Pelosi que arruinó San Francisco. ¿Cómo está su esposo, por cierto?»

«Verá, así es como se hace», dijo Stewart. «Te detienes en medio de un discurso para preguntar sobre la condición de un hombre de 82 años que fue atacado con un martillo en su propia casa. Tiene un cráneo fracturado. Sr. Presidente, pero gracias por preguntar. Tu amabilidad solo está eclipsada por tu virilidad».

Más tarde, Stewart cortó al resto del equipo de noticias «The Daily Show», estacionado en el «Monumento y el Casino de Donaldham Linctrump» para explicar por qué no creen que Trump esté sofocando la libertad de expresión.

Desi Lydic, Grace Kuhlenschmidt, Josh Johnson, Jordan Klepper, Michael Kosta, Ronny Chieng y Troy Iwata respondieron al unísono: «Por supuesto que no. John. Los estadounidenses no tienen miedo de expresar ninguna opinión. Queremos sugerir lo contrario. Es ridícula. Ja, ja.

El equipo terminó cantando una oda a Trump, felicitándolo por terminar «de ocho a 10 guerras, y aunque algunos de esos países realmente no existen, existen». Además: «¡Tienes un pene masivo, mucho más grande de lo normal!» Y, «Es un superhéroe que no necesita Cabo, y técnicamente no fue condenado por …»