Jon Stewart llama a Trump un niño de «maquillaje» mientras aborda los rumores de muerte

«The Daily Show«Está de regreso después de las vacaciones de verano, y en el episodio de esta semana, Jon Stewart abordó los rumores voraces de Donald TrumpEs la muerte prematura.

Stewart abrió el segmento con clips de noticias que cubren los chismes en la salud de Trump, con expertos diciendo cosas como: «No hemos visto gran parte del presidente durante la última semana» y «claramente está ocultando algo sobre su salud».

«¿Qué diablos?» Stewart exclamó: «¡Ustedes, reporteros, no te hagan escalofríos! ¡Guy no puede tomar unos días para un R&R y una reducción de senos no quirúrgico sin que todos sientan repentinamente sacando las etiquetas de los pies?

En otra serie de clips, Stewart mostró cómo los medios de comunicación se apresuraron a señalar los «cánkles desagradables» de Trump y los «ojos grumosos».

«Muy bien, ahora solo estás siendo malo», bromeó Stewart. «‘Tiene tobillos hinchados’. ¡Mira sus putos ojos! Mira, este es el problema con nuestra cultura superficial de Instagram.

Sin embargo, para Stewart, no es la apariencia física de Trump lo que lo ha preocupado; Es cómo «cada vez que cualquiera de sus mayores seguidores está con él, parece que se están diciendo adiós».

Stewart luego cortó los clips de los aliados de Trump que dicen cosas como: «El Sr. Presidente, trabajar para este gobierno, para usted, es el mayor honor de mi vida» y «Cuando la historia te mira hacia atrás, ¿cómo te gustaría que te recuerden?»

«Una vez que comienzas a notarlo, comienzas a ver realmente todo el ambiente en torno a este presidente es un niño muy maquillaje», dijo Stewart. «Todos los que se presentan a su oficina hacen que uno de sus sueños se haga realidad».

Los ejemplos de Stewart sobre el comportamiento de los niños «Make-A-Wish» incluyeron a Trump recibir una insignia honoraria en el servicio de mariscal de los Estados Unidos, los partidarios de Trump exigiendo que se sienta honrado con el Premio Nobel de la Paz y la Corte Suprema que permite a los agentes federales apuntar a personas para la deportación en función de su raza o lenguaje.

«Hola, las buenas noticias: la Corte Suprema apoya la acción afirmativa basada en la raza», dijo Stewart. «La mala noticia es que la acción es que el hielo te deporte. ¿Qué demonios? ¿Qué tipo de niño Make-A-Wish quiere anular la Cuarta Enmienda?»

Mira todo el monólogo a continuación.