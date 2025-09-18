Jon Stewart, Jim Gaffigan y más en Stand Up For Heroes Lineup

Jon Stewart, Idina Menzel y Jim Gaffigan se encuentran entre las estrellas que se presentan en la decimonovena anual de Nueva York Defiende a los héroes Evento, presentado por la Fundación Bob Woodruff y el Festival de la Comedia de Nueva York.

Teniendo lugar el 10 de noviembre en David Geffen Hall en el Lincoln Center, el evento en honor a los veteranos y miembros del servicio de los Estados Unidos también contará con Mike Birbiglia, Alex Edelman, Lea Michele, Leslie Odom, Jr. y Tom Papa. Aún no se han anunciado comediantes adicionales, músicos y estrellas de Broadway.

El espectáculo aumentará la conciencia y los fondos para la Fundación Bob Woodruff, que ayuda a los veteranos y sus familias a lograr la estabilidad financiera.

«Durante 19 años, Stand Up for Heroes ha sido una oportunidad para mostrar nuestra gratitud a los extraordinarios hombres y mujeres que han servido a nuestro país con coraje y sacrificio», dijo Bob Woodruff, corresponsal de ABC y cofundadora de la Fundación Bob Woodruff. «El evento de este año continúa la tradición de reunir a los artistas de clase mundial y una comunidad de seguidores para reconocer su servicio».

Desde su show inaugural en 2007, el evento Stand Up for Heroes ha recaudado $ 113 millones para familias militares. Los artistas en años anteriores incluyen a Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, John Mayer, Seth Meyers, Hasan Minhaj, Jerry Seinfeld, John Mulaney y Bruce Springsteen.

“Stand Up for Heroes brings together the healing power of laughter and music to uplift and honor those who’ve served our country. We’re proud to once again partner with the Bob Woodruff Foundation to unite acclaimed comedians, musicians, and special guests around a shared mission: to support and celebrate our nation’s heroes. Together, we’ll laugh, inspire, and invest in those who have sacrificed so much,” said Caroline Hirsch, founder and owner of the New York Comedy Festival.