Jon Stewart golpea a los medios por jugar el juego de la culpa después de los tiroteos masivos

En el episodio de esta semana de «The Daily Show» Jon Stewart atacó a los medios de comunicación por culpar rutinariamente a la oposición política a raíz de los tiroteos masivos.

Stewart abrió informando a la audiencia que ha habido seis tiroteos masivos en las últimas 24 horas. Luego explicó que cuando el país enfrentó tal tragedia en el pasado, «la rutina sería expresar nuestra conmoción, expresamos nuestra tristeza, ofrecemos pensamientos y oraciones, pasamos uno o dos días discutiendo sobre la idoneidad de mencionar las armas, y luego no hacemos nada hasta la próxima vez». Pero ahora, el ciclo ha sido reemplazado por un «nuevo pasatiempo posterior a la disparo» Stewart, que se envía como «¿Cuál es el tuyo?»

Stewart luego cortó a los clips de varios medios de comunicación que empañan las motivaciones políticas a los tiradores masivos, diciendo cosas como: «El tipo es un cristiano evangélico que respalda a la derecha», y «Él es un partidario Biden. Caso cerrado».

«Es la nueva tradición de revelación de género de Estados Unidos», bromeó Stewart. “’¡Boom! ¡Es azul! ¡Ja, ja! ¡Estoy tan feliz de culparte! ¡Por violencia!’ El juego es tan ubicuo, ahora a menudo se juega antes de que sepamos quién es el autor «.

Stewart luego explicó que no siempre era así. Dijo que en los «buenos días de tiroteos masivos», los medios de comunicación hicieron un punto de «no duchar la atención en los actos diseñados para llamar la atención».

Stewart luego cortó los clips de la cobertura de noticias más antiguas de tiroteos masivos, con expertos diciendo cosas como: «No diremos el nombre del hombre armado ni mostraremos su fotografía», y «No nos gusta nombrar al hombre armado porque a menudo hacen cosas para llamar la atención».

«Así es, niños y niñas, cuando era niño, hubo un breve período en los medios de comunicación estadounidenses donde no solo no dirían el nombre del presunto asesino, sino que no mostrarían constantemente los puestos calientes de los presuntos asesinos», dijo Stewart, antes de cortar una foto sin camisa de Luigi Mangione. «¡Oh, querido Señor! ¡Oh, Dios mío! ¡Podría haber hecho tanto bien con ellos!»

Mire todo el segmento a continuación.