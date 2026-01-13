Jon Stewart exclama: «¿Qué carajo está pasando en este país?»

En el episodio de esta semana de “El show diario» Jon Stewart cubrió el torbellino de historias del fin de semana, que incluyeron Donald TrumpEl manejo de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro, la acción militar propuesta por Estados Unidos en Cuba, Groenlandia e Irán, así como la reacción violenta por la muerte a tiros de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que fue asesinada a tiros por un agente de ICE en Minnesota.

«¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Estuvo bien?» Stewart dijo en la parte superior del programa del lunes. «¿Cómo estuvo tu fin de semana? Sí. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando en este país? Desde Minnesota, hasta Venezuela, Irán, Groenlandia, Cuba, México, Colombia».

Stewart continuó diciendo que con todo el caos que está sucediendo en los EE. UU., se siente como si Estados Unidos estuviera en el «gravitrón de Donald Trump», y agregó: «No sabemos qué es arriba o abajo. Sólo sabemos que se siente como si todos fuéramos a vomitar».

El experto nocturno consideró a Trump “el catalizador de todo este caos y confusión” y criticó al presidente por “TGIF” mientras el resto del mundo lucha por la estabilidad.

“Mientras tanto, nuestro Departamento de Estado dice: ‘Si eres estadounidense, hay bandas armadas [in Venezuela] tratando de matarte'», dijo Stewart. «Así que uno pensaría que tal vez esto requiera una pequeña reunión en la tienda de situación o en cualquier lugar que sea operativamente adecuado para hablar sobre Venezuela en este momento. Pero el presidente tuvo una idea diferente”.

Luego, Stewart pasó a un clip de ABC News, informando que durante el fin de semana, Trump reunió a “altos ejecutivos petroleros en la Casa Blanca para hablar sobre repartirse el petróleo de Venezuela”.

«¿Qué carajo está pasando?» exclamó el experto nocturno. «Por cierto, para que no les preocupe que Donald Trump esté sintiendo de alguna manera la carga de este momento, la aterradora responsabilidad de tantas vidas en sus manos. Déjenme asegurarles que está bien».

Luego, el programa pasa a un clip de la reunión, en el que Trump interrumpe la reunión para mirar por la ventana y admirar la construcción de su nuevo salón de baile.

“Y mira a Rubio y Vance”, bromeó Stewart. «Mira las caras de Heckle y Jeckle por aquí. Parecen: ‘¡Oh! ¡Papa! ¡Es tan lindo! ¡Deberías verlo cuando pase el camión de helados!'»

