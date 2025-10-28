Jon Stewart dice que Trump «definitivamente» planea cumplir un tercer mandato

En el episodio de esta semana de “El show diario» Jon Stewart señaló todas las señales que Donald Trump puede estar planeando un tercer mandato en el cargo.

Ya entrada la noche del monólogo del lunes, Stewart reprodujo un clip de un periodista preguntando a Trump en el Air Force One si estaría “dispuesto a desafiar a la corte” para cumplir un tercer mandato como presidente. La respuesta de Trump: «Bueno, realmente no he pensado en eso».

Stewart exclamó en broma: «¡Sí! ¡Lo está haciendo! ‘No he pensado en eso'». Esa es la indicación cuando le preguntan sobre algo que definitivamente va a hacer y que es dudoso desde el punto de vista legal, ético o moral. Dice que no ha pensado en eso, pero por supuesto, sabemos que sí lo ha pensado, porque ya tiene el merchandising”. El experto nocturno luego pasó a una foto de dos sombreros de “Trump 2028” colocados en el escritorio de la Oficina Oval.

«Ahora, por supuesto, los negativos van a tener problemas. Dirán que los presidentes no pueden servir más de dos mandatos, debido a la 22ª Enmienda», añadió Stewart. «Pero lo interesante de Trump es que en realidad ha analizado varios escenarios de postularse para un tercer mandato en los que no había pensado».

De vuelta en el Air Force One, un periodista le preguntó a Trump si se postularía como vicepresidente para llegar a un tercer mandato. Aunque el presidente afirmó que “se le permitiría hacer eso”, en repetidas ocasiones consideró que la táctica era “demasiado linda” para intentarla.

«¿Demasiado lindo? No, es por eso que no vas a Build-A-Bear cuando eres adulto», bromeó Stewart. «Pretenderse como vicepresidente para eludir la Enmienda 22 no es lindo. Pero él es el tipo de persona que dice: ‘Respeto demasiado a los estadounidenses como para jugar. Si voy a postularme de nuevo, le arrancaré la cabeza a la Constitución y le voy a cagar en el cuello’. Y la verdad es que hay indicios muy claros de que lo va a hacer. No te mudas a una casa, derribas un ala y construyes un salón de baile de 90,000 pies cuadrados para el siguiente”.

