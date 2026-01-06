Jon Stewart critica a Trump por obsesionarse con el petróleo durante el conflicto de Venezuela

En el episodio de esta semana de “El show diario» Jon Stewart fue tras Donald Trump por obsesionarse con el petróleo después de lanzar ataques aéreos contra la capital venezolana y capturar al presidente de la nación, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

«Ahora miren, en general, en la historia estadounidense, cuando intervenimos en otro país, sea cierto o no, inventamos una pretensión altruista», dijo Stewart a mitad de la transmisión del lunes por la noche. «Liberar a un pueblo, difundir la democracia, presentar el béisbol a los japoneses. Al principio se quejaron, pero valió la pena. ¿Sobre qué base moral se enmarcará este conflicto?»

Luego, el programa pasó a imágenes de una conferencia de prensa la mañana después de los ataques, donde Trump dijo a los periodistas: «Vamos a tener presencia en Venezuela en lo que respecta al petróleo. Vamos a hacer que el petróleo fluya como debe ser».

“Parece un poco exagerado”, bromeó Stewart. «El petróleo, un bien precioso, sin duda. Pero no es la razón por la que un país formado hace 250 años sobre la base de las ideas de libertad y autodeterminación entraría en un país y secuestraría a un hombre por la noche. ¿Debe haber una pretensión un poco más noble?»

Stewart luego pasó a Trump en el Air Force One, donde le dijo a un grupo de prensa: «Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo».

“Señor, una vez más veo hacia dónde nos dirigimos”, añadió Stewart, frustrado. «¿Te importaría reformular eso? No tengo muy claro el principio altruista detrás de esto».

Luego, Stewart reprodujo otro clip de la conferencia de prensa del sábado, donde Trump declaró claramente: «En otras palabras, venderemos petróleo».

El experto nocturno exclamó entonces: «¿Es esta su primera guerra? ¿Qué carajo?».

