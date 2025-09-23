Jon Stewart celebra el regreso de Jimmy Kimmel después de la suspensión de ABC

En el episodio de esta semana de «The Daily Show» Jon Stewart celebró el regreso de «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Después de ABC Tiró el programa nocturno de su horario.

Después de tomar un golpe a Donald TrumpLa nueva afirmación de que usar Tylenol durante el embarazo causa autismo en los niños, Stewart anunció a los aplausos entusiastas: «¡El joven Jimmy Kimmel regresará a la televisión! Te diré, Jimmy Kimmel está volando alto como Advil.

El experto nocturno felicitó a su audiencia por lanzar una campaña exitosa, aunque fraudulenta, para ayudar a que Kimmel regrese.

«La campaña que lanzaron todos, fingiendo que ibas a cancelar a Hulu mientras corría en secreto durante cuatro temporadas de ‘solo asesinatos en el edificio’, realmente funcionó», dijo. «¡Felicidades!»

Stewart luego abordó la razón por la que Kimmel fue sacado del aire. Bromeó que, hasta su conocimiento, «no tenía nada que ver con la administración Trump y su explícita amenaza de la FCC de que pudieran eliminar el programa de la manera fácil o de la manera difícil».

Luego, el programa cortó un clip de un corresponsal de Fox News haciendo eco de la misma opinión, diciendo: «Dios mío, esto no tuvo nada que ver con que Donald Trump no estuviera de acuerdo con nada de lo que Jimmy Kimmel dijo o no».

«Quiero decir, Gee Willickers», dijo Stewart. «Todos mis días. Quiero decir, no sé por qué la gente pensaría eso. ¡Solo eliminamos al azar un show a la semana!»

Al reducir a Fox News, el corresponsal agregó: «Si Donald Trump quisiera sacar a todos del aire que tenían críticas por él, básicamente solo habría un puñado de personas que quedaban en la televisión».

«¿Eso es divertido, pero también puede ser motivo de autorreflexión?» Stewart preguntó. «‘Oye, si todos en la televisión me critican, excepto, como, como cuatro personas, y una de ellas es mi nuera, ¿soy el drama?»

Disney y ABC Revelado el lunes that they are putting Kimmel back on the air after preempting his program on Sept. 17. Upon the announcement, Disney said in a statement, “Last Wednesday, we made the decision to suspend production on the show to avoid further inflaming a tense situation at an emotional moment for our country. It is a decision we made because we felt some of the comments were ill-timed and thus insensitive. We have spent the last days having thoughtful conversations with Jimmy, and after those conversations, we reached the decision para devolver el programa el martes «.

ABC sacó a Kimmel de su horario después de que Nextstar Media y Sinclair, dos de los propietarios de estación de televisión más grandes del país, prometieron evitar «Jimmy Kimmel Live!» para las declaraciones en el aire del anfitrión sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk. Esos anuncios se hicieron poco después del presidente de la FCC Brendan Carr parecía sugerir Los locutores deben tomar medidas contra Kimmel para su comentario.

El regreso de Kimmel, programado para el martes por la noche, fue aprobado por el CEO de Disney, Bob Iger, y la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden. Los términos de su regreso aún no están claros, incluyendo si Kimmel debe disculparse o no por sus comentarios sobre Kirk.