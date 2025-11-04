Jon Stewart agradece a los fans su renovación como presentador del ‘Daily Show’

En el episodio de esta semana de “El show diario» Jon Stewart dio un saludo especial a sus fans al renovar su contrato como anfitrión Centro de la comediaEl programa nocturno hasta 2026.

«Hay muchas noticias para discutir, incluyendo, aparentemente, algo que leí hoy, que ‘The Daily Show’ regresará un año más», bromeó Stewart al comienzo del episodio del lunes por la noche, recibiendo un entusiasta aplauso. «Tenemos un año más. Es nuestro trigésimo año cuando volvemos al aire. Y como la mayoría de las personas de 30 años, todavía estamos pensando en ir a la facultad de derecho».

Continuó: «Pero escuchen, queremos agradecer a todos. No damos por sentado de ninguna manera cuánto significa su apoyo, para que tengamos la oportunidad de seguir haciendo el mejor espectáculo que podemos hacer para ustedes. Así que realmente lo apreciamos. Gracias».

Paramount y CBS anunciado el lunes que Stewart seguirá siendo presentador y productor ejecutivo de “The Daily Show” hasta diciembre de 2026. Continuará dirigiendo el programa todos los lunes, y los demás contribuyentes del programa serán los presentadores de martes a jueves, como de costumbre.

«Jon Stewart continúa elevando el género que creó. Su regreso es un compromiso continuo con la comedia incisiva y los comentarios agudos que definen ‘Daily Show'», dijo Ari Pearce, director de Comedy Central, en un comunicado. «La renovación es una victoria para el público, para Comedy Central y para todos nuestros socios de programación. Estamos orgullosos de apoyar a Jon y al extraordinario equipo de noticias».

La renovación de Stewart se produce durante un momento bajo en la industria de la programación nocturna. En julio, CBS reveló sus planes de cancelar el “Late Show” de Stephen Colbert después de la próxima temporada de televisión, citando la medida como una “decisión financiera”. “¡Jimmy Kimmel en vivo!” también fue objeto de críticas en septiembre. ABC, junto con dos de los propietarios de estaciones de televisión más grandes del país, dejó de lado el espectáculo después de que el presentador hiciera comentarios al aire sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

Mira el monólogo completo a continuación.