Jon M. Chu listo para recibir el Premio Creative Colaborators de Variety

Cineasta Trabajos hombres y sus colaboradores de toda la vida, director de fotografía Alice Brooks y editor Myron Kersteinestán listos para recibir el cuarto anual Variedad Colaboradores creativos premio en Virginia’s Festival de Cine de Middleburg en octubre.

Esta es la primera vez que se entrega el premio a tres colaboradores. El trío será reconocido por su trabajo en «In the Heights», «Home Before Dark» y su trabajo en el año pasado «Malvado. »

Susan Koch, directora ejecutiva del Festival de Cine de Middleburg, dijo: “Estamos encantados de continuar nuestra asociación con Variedad Presentar el Premio Creative Collaborators. Los destinatarios de este año, el director Jon M. Chu, la director de fotografía Alice Brooks y la editora Myron Kerstein ejemplifican el poder de la colaboración artística. Esperamos darles la bienvenida a Middleburg y para que nuestro público escuche de primera mano sobre su proceso creativo para llevar a la muy querida ‘malvada’, y su nueva película muy esperada, ‘Wicked: For Good’, a la pantalla «.

La conversación será moderada por Variedad El editor de artesanos senior Jazz Tangcay el 17 de octubre. La charla verá su asociación como amigos y colaboradores de toda la vida, y también servirá como una retrospectiva profesional.

Tangcay dijo: «Estoy encantado de representar Variedad Como nos asociamos una vez más con Susan y el equipo de Middleburg para celebrar esta colaboración. Jon y Alice han trabajado juntos desde sus días en la escuela de cine. Myron y Jon han colaborado en ‘asiáticos ricos locos’ y ‘hogar antes del anochecer’, así como ‘en las alturas’ y ‘malvados’. Celebrar este trío de colaboradores es para qué se creó este propio reconocimiento. Espero escuchar sobre su proceso y su taquigrafía. Estoy emocionado de honrar a estos artesanos con esta multitud y celebrar su próxima característica, «Wicked: For Good».

Brooks está trabajando en la muy esperada conclusión de la saga de Spider-Verse, «Spider-Man: Beyond the Spider-Viever», dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson y producida por Sony Pictures Animation y Columbia Studios, programados para su lanzamiento en junio de 2027.

El trabajo de Kerstein en «Wicked» y su secuela «Wicked: For Good» marca su quinta y sexta colaboración con Chu.

Chu se encuentra actualmente en postproducción en «Wicked: para siempre». A continuación, está trabajando en la función animada, «Oh, los lugares a los que irás«Basado en el amado libro del Dr. Seuss del mismo nombre. Universal lanzará la película en marzo de 2028.

Tangcay VariedadEl editor de premios senior de los premios, Clayton Davis, también organizará su conversación anual de café y contendientes que discutirá el estado de la carrera de premios.

La pizarra del festival se lanzará en breve. Los homenajeados del festival anterior incluyen a Edward Berger, Gina Prince-Bythewood, Kenneth Branagh, Noah Baumbach, Sofia Coppola y Damien Chazelle.