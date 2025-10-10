Jon M. Chu estrena nuevo clip de Wicked 2, sin efectos digitales para Tin Man

La secuela de “Wicked” – “Malvado: para siempre”- puede que no llegue a los cines hasta el 21 de noviembre, pero el director Empleos Hombres se presentó en el Festival de Cine de Londres BFI el viernes para ofrecer un adelanto especial de la continuación de la exitosa adaptación musical de Universal.

El director estrenó un clip completamente nuevo para la audiencia de su charla LFF for Free, en el que Elphaba visita a Glinda el día de su boda. La provocación emocional vio a los dos reunirse, con Glinda vestida con un vestido blanco brillante, en una cita secreta mientras Elphaba está siendo perseguida por los monos voladores del Mago.

Chu también reveló que los personajes de Tin Man y Scarecrow no emplean efectos digitales en “For Good”. «Por cierto, espera hasta que veas al Hombre de Hojalata y al Espantapájaros», dijo Chu. «Estos no son efectos digitales. Son maquillaje y cabello físicos reales y es extraordinario. No pude mostrarles ninguna filmación aquí, pero cuando la vean, sepan que no había margen de error».

Tanto “Wicked” como “Wicked: For Good” se rodaron consecutivamente en el Reino Unido, principalmente en las nuevas y amplias instalaciones Sky Studios de NBCUniversal en Elstree. La primera adaptación de “Wicked” a la pantalla grande, que se estrenó a finales de 2024, se convirtió en un fenómeno de la cultura pop y un éxito de taquilla, recaudando más de 750 millones de dólares en taquilla, la quinta película más taquillera del año. Fue nombrada una de las mejores películas del año por el American Film Institute y Mejor Película por el National Board of Review, y obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película, y finalmente ganó el mejor diseño de vestuario y el mejor diseño de producción.