Jon M. Chu analiza la escena For Good de Cynthia Erivo y Ariana Grande

Esta historia contiene importantes spoilers de “Malvado: para siempre.”

Una de las secuencias más comentadas de la película, la puesta en escena a puerta dividida de “For Good”, no estaba escrita y casi no existió.

Chu dice que encontró la forma emocional del momento meses antes de que filmaran las cámaras. Durante un ensayo temprano, Cynthia Erivo y Ariana Grande Comenzaron a improvisar una despedida, hablando, no cantando, abrazados en un rincón de la habitación. Cuando pusieron sus manos contra una puerta imaginaria, Chu dice que «comenzó a llorar».

«Fue en los ensayos cuando lo encontramos», revela Chu. “Cynthia la agarra y le dice: ‘Ven aquí’. Y yo digo, ¿adónde van? Y van a esta esquina y ella la mete en una caja o en un armario”.

Ese ensayo lo cambió todo. El director admitió que se olvidó de cortar mientras las dos estrellas continuaban comentando la despedida de sus personajes. La autenticidad del momento convenció a Chu de derribar un muro para capturarlo en una película.

Cuando la producción alcanzó el número indicado, Chu insistió en que el decorado físico tenía que coincidir con la verdad emocional. «Tuvimos que derribar ese muro», dice. “Me dijeron: ‘Si derribas esa pared, no podrás usar más el aparato’. Pero no me importó. Era el momento. Derribar el maldito muro.»

La secuencia de fotograma dividido resultante, con Erivo y Grande presionados contra lados opuestos de una barrera ahora destruida, rápidamente se convirtió en la pieza central emocional de la película y, dice Chu, en su momento favorito personal en ambas entregas.

También condujo directamente al título. “Fue entonces cuando supe que la segunda película tenía que llamarse ‘For Good’”.

La escena también requirió doblar una de las pautas lingüísticas establecidas en la película. Según Chu, Oz tiene reglas lingüísticas, que Stephen Schwartz, quien escribió la partitura teatral original, había considerado canónicas durante mucho tiempo.

Cynthia Erivo es Elphaba y Ariana Grande es Glinda en “Wicked for Good”. Fotos universales

«No puedes decir ‘te amo’ en Oz», dice Chu. «No Dios, no está bien, no, te amo».

Pero cuando Erivo le dijo a Grande: «Te amo» en el set, Chu luchó por mantener la línea. «Era tan humano», dice. «Cruzó una frontera de Oz hacia nuestro mundo». Schwartz finalmente estuvo de acuerdo.

Si «Wicked» es el ascenso más ligero y cómico, «Wicked: For Good», dice Chu, es un descenso: una tragedia más oscura y política.

Chu detalla la transformación de Boq en el Hombre de Hojalata, interpretado exquisitamente por Ethan Slater, que describe como “el nacimiento de un monstruo” que va más allá de la metamorfosis física. «Boq es alguien a quien se ignora. Alguien que quiere que se reconozca que existe», dice Chu.

«Cuando pronuncia su discurso frente a esa multitud en las escaleras de la capital de Oz, hay fuego y él cuenta sus quejas. En ese momento cambia incluso más de lo que cambió cuando se convirtió en el hombre de hojalata», explica Chu.

En “Wicked: For Good”, Boq se encuentra en las escaleras del Capitolio, con las llamas detrás de él, criticando todo lo que ha perdido. Slater sugirió uno de los momentos definitorios de la transformación: Boq mira a Glinda, se da cuenta de que ya no la necesita y luego se vuelve hacia la multitud rugiente que valida su creciente ira.

“Ésa es la transformación total”, afirma Chu. «Ahí es cuando realmente pierde el corazón. No cuando su cuerpo se convierte en hojalata, sino cuando encuentra comunidad en el odio».

Los fanáticos del musical desde hace mucho tiempo han pasado dos décadas debatiendo si Glinda sabe que Elphaba está viva al final de la historia. Chu dice que la película tiene una respuesta, pero no quiere confirmarla.

«Definitivamente tengo una idea definitiva en mi cabeza», dice. «Pero prefiero que cada uno pueda interpretarlo como quiera».

Chu enfatiza que el poder del final radica en que ambas mujeres se adentran en lo desconocido: Glinda elige intentar ser Glinda la Buena y Elphaba entrando en una nueva vida más allá de las sombras de Oz.

«Nunca fue un cuento de hadas resumido», dice. «Nació de la naturaleza humana en bruto, y algo hermoso emerge de eso».

Chu es consciente de que las imágenes políticas (desinformación, comunidades fracturadas, una población que elige “verdades” basadas en creencias colectivas en lugar de hechos) están resonando con más fuerza hoy.

Pero insiste en que no fue un comentario intencional.

“La frase ‘la verdad no es un hecho ni una razón, es simplemente algo en lo que todos estamos de acuerdo’ fue escrita hace 20 años”, dice. «Ese es el poder de una historia atemporal. Siempre resulta oportuna».

Aún así, reconoce que el mundo parece seguir poniéndose al día con los temas de la película. «Cada semana se vuelve más relevante».

“Wicked: For Good” ya se proyecta en los cines.