Jon Gruden tiene un mensaje para Pete Carroll en medio de las luchas de los Raiders

Pete Carroll está aprendiendo de la manera difícil de dar la vuelta al Las Vegas Raiders Va a tomar un esfuerzo hercúleo. La franquicia ha estado tratando de encontrar el entrenador adecuado para cambiar las cosas, y la esperanza era que Carroll tendría la mentalidad correcta.

A través de tres juegos, los Raiders no parecen ser mejores que el equipo del año pasado. Mientras que muchos fanáticos ya han comenzado a agrio en Carrollex entrenador en jefe Jon Gruden Cree que solo necesita más tiempo.

Habló sobre el entrenador y expresó cómo conseguir el juego de carrera en la pista ayudaría a todo el equipo.

«Bueno, todavía es temprano en su régimen, no lo olvidemos», dijo Gruden a Derek y David Carr en «Carry Grown». «Es su tercer juego; solo ha estado allí por tres juegos. Tenemos que poner en marcha el juego de carrera. No sé cuál es el juego de carrera … pero tienen que presentar a Ashton Jeanty a Raider Nation. Él es la sexta selección en el draft. Tenemos que hacer que este hombre vaya y quiten algo de nuestra línea ofensiva».

Gruden luego detalló cómo los Raiders deben ser mejores en las tres fases del juego, pero todavía cree en Carroll.

«Creo que los antecedentes positivos y optimistas de Pete Carroll que tiene, creo que tiene que mantener eso», agregó Gruden. «Tenemos que hacer que algunos de estos jóvenes vengan».

Tomó Carroll 3 temporadas para poner en la pista Seahawks

Considerando que Carroll ganó un Super Bowl en su cuarta temporada con el Seattle SeahawksEs fácil olvidar que le tomó tiempo poner en marcha las cosas. En sus dos primeras temporadas con Seattle, fue 7-9 cada año.

No fue hasta el año 3 que los Seahawks fueron a los playoffs. Los fanáticos de los Raiders solo han visto al equipo llegar a los playoffs dos veces en dos décadas, por lo que es fácil entender por qué no serían pacientes, pero tomará tiempo para construir.

Los Raiders realmente no tienen el talento de la lista para competir con los mejores equipos de la NFL. Dicho esto, Carroll necesita que el equipo muestre signos de crecimiento a medida que avanza la temporada. Si no, los Raiders podrían tener un problema mayor.

Los asaltantes todavía rompen con OL

Una razón importante para las luchas de principios de temporada ha sido la línea ofensiva. Jugador de ataque Geno Smith está teniendo tiempo limitado para lanzar y correr de regreso Jeanty de Ashon Con frecuencia se golpea antes de que tenga la oportunidad de hacer una jugada.

El mayor punto de conversación entre la línea ofensiva de los Raiders es el lugar de guardia correcto. Jackson Powers-Johnson tuvo el inicio de la semana 1, pero Alex Cappa comenzó los últimos dos juegos. Ninguno de los jugadores se ha visto genial. Carroll habló sobre el puesto y también señaló que podríamos ver a los jugadores jóvenes tener más posibilidades más adelante en la temporada.

«Estamos trabajando en el lugar de guardia correcto», Carroll dijo el miércoles. «Nuestros jóvenes, obtendrán su turno en algún momento, pero aún no están listos. Entonces, tenemos lo que tenemos, y tenemos que hacer que nuestros muchachos lo mejoren, y tenemos que encajarlo mejor de lo que tenemos».