Jokowi y SBY asistirán a la sesión anual de 2025 MPR, Megawati sigue siendo un signo de interrogación

Yakarta, Viva -La 6 ° presidente de RI, Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) y el 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo) asistirá Sesión anual de MPR RI 2025 hoy, viernes 15 de agosto de 2025.
La presencia planificada de Jokowi y SBY fue revelada directamente por el presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani. Todos los ex presidentes y vicepresidente dijeron que Muzani fue invitado a asistir a la sesión anual.
«Por el momento, es la confirmación de que podemos transmitir, el plan es que Pak Sby, que Dios quiera, estará presente, y el Sr. Jokowi también estará presente», dijo Muzani a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.
Mientras tanto, Muzani dijo que su partido todavía estaba esperando la confirmación de la presencia del quinto presidente de la República de Indonesia. Megawati soekarnoputri.
«Luego, para el presidente, estamos esperando la confirmación de la Sra. Megawati Soekarnoputri. El ex vicepresidente y esposas del ex vicepresidente, Dios, todos estarán presentes», dijo.
Para tener en cuenta, la sesión anual de MPR/DPR/DPD generalmente se celebra el 16 de agosto cada año. Sin embargo, para este año, la sesión anual avanzó en agosto de 1525.
En su implementación, el MPR declaró que todo el presidente y el vicepresidente también fueron invitados. Más tarde, el presidente indonesio Prabowo Subianto dará un discurso estatal en el evento.
