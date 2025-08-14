Jokowi y SBY asistirán a la sesión anual de 2025 MPR, Megawati sigue siendo un signo de interrogación

Yakarta, Viva -La 6 ° presidente de RI, Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) y el 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo) asistirá Sesión anual de MPR RI 2025 hoy, viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: Los segundos de Megawati inauguraron Hasto para convertirse en Secretario General de PDIP nuevamente



La presencia planificada de Jokowi y SBY fue revelada directamente por el presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani. Todos los ex presidentes y vicepresidente dijeron que Muzani fue invitado a asistir a la sesión anual.

«Por el momento, es la confirmación de que podemos transmitir, el plan es que Pak Sby, que Dios quiera, estará presente, y el Sr. Jokowi también estará presente», dijo Muzani a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.

Leer también: Lista completa de composición de gestión PDIP para el período 2025-2030



Mientras tanto, Muzani dijo que su partido todavía estaba esperando la confirmación de la presencia del quinto presidente de la República de Indonesia. Megawati soekarnoputri.

«Luego, para el presidente, estamos esperando la confirmación de la Sra. Megawati Soekarnoputri. El ex vicepresidente y esposas del ex vicepresidente, Dios, todos estarán presentes», dijo.

Leer también: Megawati señaló a Hasto para convertirse en Secretario General de PDIP nuevamente



Para tener en cuenta, la sesión anual de MPR/DPR/DPD generalmente se celebra el 16 de agosto cada año. Sin embargo, para este año, la sesión anual avanzó en agosto de 1525.

En su implementación, el MPR declaró que todo el presidente y el vicepresidente también fueron invitados. Más tarde, el presidente indonesio Prabowo Subianto dará un discurso estatal en el evento.