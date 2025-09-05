Jokowi tiene el potencial de asumir la responsabilidad en el caso de Nadiem, esta es su explicación legal

Yakarta, Viva – Casos supuestos Corrupción de adquisición de laptop de Chromebook quien atrapó al ex ministro de educación y cultura Nadiem makarim Continúa estando en el centro de atención pública. No solo arrastró a varios funcionarios del ministerio, expertos derecho penal Incluso comenzó a aumentar los votos relacionados con el potencial de consecuencias legales para otros partidos involucrados.

Uno de ellos provino del profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho, Universidad de Indonesia (UI), Febby Mutiara Nelson. Él consideró que no era imposible ex presidente Joko Widodo o Brillo También pidió responsabilidad legal si se demuestra activamente involucrado en el caso.

«Si más adelante en el proceso legal se demuestra que el presidente participa activamente o otorga órdenes que violan la ley en este programa de Chromebook, entonces, por supuesto, la responsabilidad penal no puede ser excluida», dijo Febby el viernes 5 de septiembre de 2025 citado por TVONE.

Afirmó que la ley penal se aplica a cualquier persona sin excepción, incluido el presidente, si se demuestra que participa en la comisión de actos contra la ley.

«En el principio del derecho penal, cada persona que cometió o participó en cometer actos contra la ley puede ser responsable, sin importar su posición, a menos que haya una justificación o razones perdonadoras», explicó Febby.

Aunque la responsabilidad legal generalmente está a nivel del ministerio, según Febby, no puede descartar la posibilidad de consecuencias legales contra Jokowi si surge la evidencia de participación directa en el proceso de investigación.

Pérdida estatal de RP1.9 billones

Anteriormente informó, la oficina del fiscal general llamó oficialmente a Nadiem Makarim como un nuevo sospechoso en un caso de presunta corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles de Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura.

«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales NAM», dijo el jefe del Centro de Información Legal ATRÁSAnang Supriatna, jueves 4 de septiembre de 2025

In addition to Nadiem, the AGO has named four other suspects, namely Jurist Tan (former Staff of the Minister of Education and Culture), Ibrahim Arief alias Ibam (former Technology Consultant at the Ministry of Education and Culture), as well as two ministry officials, Sri Wahyuningsih (former Director of SD) and Mulyatsyah (former Director of Middle School) who acted as the power user of the budget user (KPA).

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.

El Director de Investigación del Fiscal General de Hace Special Criminal de los Indonesia, Nurcahyo Jungkung Madyo, dijo que su partido todavía estaba investigando los beneficios de Nadiem de este proyecto. «Todavía estamos explorando todo eso», dijo Nurcahyo.

La Oficina del Fiscal reveló que el ex jefe de Gojek jugó un papel importante en la adquisición de PRROMEBook por supuestamente ordenó la elección de ChromeOS para apoyar el programa de digitalización educativa en el Ministerio de Investigación y Tecnología.