Jokowi sonríe mirando al alcalde de Tegal, Pat Sakinah

Jacarta – Séptimo Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) asistió a la boda del alcalde de Tegal Dedy Yon Supriyono con una chica en el Grand Mercure Hotel, Solo Baru, Sukoharjo, el viernes 10 de octubre de 2025.

No solo está el Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan (Zulhas) asistió a ese feliz momento. Las dos personalidades nacionales estuvieron presentes como testigos en la ceremonia de boda de Dedy y Girls.

En el vídeo que circula en las redes sociales, Zulhas saluda la llegada de Jokowi. Los dos también caminaron directamente a la sala de tránsito de invitados VIP para esperar a que comenzara la ceremonia de la boda.

Además de Jokowi y Zulhas, las figuras públicas y funcionarios que estuvieron presentes en la boda del alcalde de Tegal por tercera vez también fueron vistos por Eko Patrio, Master Limbad, Blora Regent Arief Rohman, Solo Mayor Respati Ardi, Gus Miftah y otros invitados. Sin olvidar que al evento también asistieron miembros de la familia extendida de los futuros novios.

Jokowi y Zulhas luego caminaron hacia la sala de ceremonias de bodas que no estaba lejos de la sala de tránsito de invitados VIP. Jokowi y Zulhas fueron vistos sentados uno al lado del otro. Mientras tanto, frente a él estaban los novios y los novios.

El contrato matrimonial estuvo a cargo directamente del jefe llamado Suparmin. También es el jefe del distrito de KUA Grogol, regencia de Sukoharjo.

El proceso de ceremonia de matrimonio transcurrió sin problemas. Los dos testigos oficiales del matrimonio de Zulhas y Jokowi también lo declararon legal. Luego los dos firmaron el documento de matrimonio.

Un momento interesante ocurrió cuando el presidente de KUA pidió a los dos novios que practicaran. pat sakinah. El jefe también les enseñó a aplaudir sakinah antes de que comenzara la procesión.

La pareja nupcial inmediatamente comenzó a aplaudir. Al ver la acción del alcalde de Tegal que aplaudía con entusiasmo sakinah, se vio a Jokowi y Zulhas sonriendo.

No solo ellos, los invitados que estuvieron presentes en la procesión de la ceremonia nupcial en una de las habitaciones del hotel también se rieron felices al ver la acción de aplausos de sakinah.