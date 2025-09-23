Jokowi ordenó a los voluntarios que apoyen los períodos de Prabowo-Gibran 2, Puan: ¡Las elecciones aún están lejos!

Yakarta, Viva – Presidente del parlamento indonesio y presidente del PDIP DPP, Señora. Pidiendo a toda la comunidad que se concentre en trabajar en la construcción de la nación.

Leer también: Mahfud acordó unirse al comité de reforma policial



Puan confirmó esto para responder a la instrucción del 7º presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) a voluntarios para apoyar gobierno Prabowo Subianto Y Gibran rakabuming raka Dos períodos.

«Trabajemos juntos en la construcción de la nación y el estado junto con la cooperación mutua, las elecciones aún están lejos», dijo Puan a periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: DPR recibe sorpresas relacionadas con los candidatos para el embajador en el proyecto de ley de bumn



Puan dijo que todos los elementos de la sociedad deben trabajar juntos para avanzar en Indonesia.

«Entonces, lo importante es cómo trabajamos juntos para trabajar juntos para construir la nación y el estado», continuó.

Leer también: DPR RI aprueba el proyecto de presupuesto estatal de 2026, gasto estatal RP3,842.7 trillones



Para tener en cuenta, el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) entregó una señal política relacionada con la dirección de apoyo en las próximas elecciones presidenciales de 2029.

Jokowi ordenó a sus voluntarios que apoyen la administración de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka por dos períodos.

La orden estaba en línea con la declaración revelada por el Grupo de Voluntarios Popular Presidencial Jokowi (Bara JP) para apoyar a Prabowo-Gibran por dos períodos.

«Desde el principio, transmití a todos los voluntarios para eso (apoyando a Prabowo-Gibran durante dos períodos)», dijo Jokowi, el viernes 19 de septiembre de 2025.