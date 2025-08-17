Jokowi hasta que Sby asistió a la ceremonia de independencia en el palacio, Megawati estaba ausente

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Praseteto Hadi dijo que los ex presidentes asistirían Ceremonia Los segundos de la Proclamación en el Palacio Merdeka el domingo 17 de agosto de 2025.

«Dios desee, el sexto presidente SbyEl séptimo presidente, el Sr. Joko Widodo, que Dios quiere, asistirá «, dijo Prasetyo Hadi a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial.

Sin embargo, Praseteto dijo que el quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati soekarnoputri No presente porque dirigió la ceremonia en la escuela de fiestas, en Lenteng Agung, South Yakarta.

Ketum Pdip, Megawati Soekarnoputri inaugurado Hasto Kristiyanto se convierte en secretario general

«El quinto presidente de la última confirmación no pudo asistir para asistir a la ceremonia de los segundos de la proclamación en el Palacio Merdeka porque tenía una agenda de rutina el 17 de agosto de 2025 para liderar una ceremonia especial en Lenteng Agung», dijo.

Para obtener información, el quinto presidente de la República de Indonesia, que también es el presidente del Partido de Lucha demócrata de Indonesia (PDIP), Megawati Soekarnoputri liderará el 80 aniversario de la República de Indonesia en la Escuela de Partido Lenteng Agung, South Jokarta, domingo 17 de agosto, 2025.

Esto fue transmitido por el Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto, que ya existía en el lugar de la ceremonia de elevación de la bandera roja y blanca que se celebró en el patio de la Mezquita Taufiq, PDIP Party School.

«Está previsto que la Sra. Megawati esté programada para llegar a la ubicación antes de las 09.00 WIB. La ceremonia del aniversario del Día de la Independencia comenzará a las 09.00 Wib. La Sra. Megawati será el inspector ceremonial. Mientras que el comandante de la ceremonia es el Tni General (ret.) Ganip Warsito», dijo Hasto.

Mientras tanto, la ceremonia de los segundos de la proclamación está programada para tener lugar a 09.40 WIB marcado por la primera trompeta que sopla junto con 17 veces el golpe de un tributo.

El quinto presidente de la República de Indonesia y el Presidente PDIP, Megawati Soekarnoputri

Además, la crianza de la bandera del patrimonio roja y blanca 76 miembros de la bandera de patrimonio (Paskibraka) que hará la formación 80, marcando la 80ª independencia de Indonesia.

En la ceremonia habrá atracciones militares de los Tni-Polri que van desde helicópteros hasta 8 aviones de combate F-16 que llevan a cabo la acción de FlyPass en el palacio presidencial.