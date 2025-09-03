Jokowi ha luchado, ¡fue el turno de Prabowo!

Yakarta, Viva – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Menko Polhukam) Mahfud MD Nuevamente destacando el estancamiento de la discusión del proyecto de ley (RUU) del agarre de activos.

Esta importante regulación, según Mahfud, se ha presentado desde el período del 7º presidente Joko Widodo (Brillo) pero nunca pasó por DPR RI.

A través de su canal de YouTube, Mahfud reveló que Jokowi había intentado alentar este proyecto de ley para poder ser discutido de inmediato en el DPR. Sin embargo, sus esfuerzos siempre golpean una pared gruesa.

«El presidente Jokowi durante dos períodos presentó una ley de captura de activos. Esto siempre está atascado en el DPR. La primera vez en 2018, Jokowi ha presentado al DPR, pero retrasado, está casi completo, solo queda un material ‘donde el botín se mantendrá'», dijo Mahfud.

«Lo presentamos nuevamente en 2019, ingresando al Programa Nacional de Legislación (Programa de Legislación Nacional) en 2020, resulta que hasta 2023 se ha completado a nivel de discusión 1, acaba de llevar a la plenaria y perfeccionada un poco, no ha terminado», continuó.

Como resultado de la continua para encontrar un callejón sin salida, dijo Mahfud, Jokowi había llamado a los líderes de los partidos políticos a pedir apoyo.

«Finalmente, Jokowi llamó al liderazgo de los partidos políticos, porque si el líder del partido político hubiera acordado, generalmente el DPR era más fácil. Pero hasta ahora el proyecto de ley aún no se ha aprobado», explicó Mahfud.

La pelota ahora está en la mano Prabowo

Mahfud enfatizó que actualmente la pelota caliente Factura de la división de activos Estar en manos del presidente Prabowo Subianto. Con un gran apoyo político en el Parlamento, tanto de los partidos de coalición como de no coalición, Mahfud evaluó que la oportunidad para la ratificación de esta regulación era mucho más abierta.

«Bueno, ahora está Pak Prabowo. La coalición ya es mucho, lo que no es la coalición tampoco oposición. Muy fuerte en el Parlamento, solo pregunta. Si no, entonces puedes emitir perppu», dijo Mahfud.

Según él, la situación política actual proporciona una gran ganancia para que Prabowo complete el proyecto de ley que se considera estratégico en los esfuerzos para erradicar la corrupción.

«Si es serio, esto puede ser ratificado. No solo sea un discurso nuevamente», concluyó.