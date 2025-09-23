¡Jokowi fue nombrado asesor global de Bloomberg New Economy, el único ex presidente!

Yakarta, Viva -El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo), nombrado oficialmente como miembro de la Junta Asesora Global Bloomberg Nueva economía.

Este anuncio se realizó a través del sitio web oficial de Bloomberg, que decía que el consejo se formó en abril de 2025 para responder a los desafíos globales cada vez más complejos.

Bloomberg explicó que este consejo contiene cifras experimentadas al más alto nivel del mundo, que van desde negocios, gobierno hasta organizaciones multilaterales. Su presencia se considera crucial para proporcionar información estratégica para Bloomberg nueva economía Al formular soluciones a diversos problemas globales.

«Su opinión es muy importante para guiar nuestros esfuerzos», escribió Bloomberg en su declaración oficial.

Jokowi es el único ex jefe de estado

En la lista de miembros de la junta, Jokowi es el único ex jefe de estado. Su figura estaba alineada con los grandes nombres del mundo, como el primer subdirector ejecutivo de la FMI Gita Gopinath, CEO de Soros Fund Management Dawn Fitzpatrick, fundador de Tig Africa Josephine Wapakabulo, al diputado del primer ministro de Singapur, Gan Kim Yong.

Bloomberg en su perfil oficial describió a Jokowi como político, ingeniero, así como un hombre de negocios que se desempeñó como presidente de Indonesia para el período 2014-2024. También se registra como el primer presidente que no proviene de la élite política y militar.

El Consejo Asesor fue dirigido por dos grandes nombres: ex Ministra de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo y ex primer ministro italiano que también es un ex presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi.

Además de Jokowi, las filas de otros miembros que se unieron incluyeron al cofundador y CEO Apollo Global Management Marc Rowan, embajador de Singapur para la acción climática Ravi Menon, el ex ministro de Comercio Indio, Suresh Prabhu, al cofundador moderno, Naubar Afeyan.

Las cifras influyentes en el campo de la tecnología también están en TI, incluido el CEO 01.AI Al mismo tiempo, el presidente Sinovation Ventures Kai-Fu Lee. Otros nombres que no son menos importantes son Jorge Paulo Lemann (presidente de la Fundación Lemann), Steven Rattner (Willett Advisors), a Charles Phillips (reconocer).

El fundador de Bloomberg LP, Mike Bloomberg, dijo que la existencia de asesores globales era muy importante. Hizo hincapié en que el mundo enfrentaba un cambio en el comercio, el cambio climático, a la revolución. inteligencia artificial (AI). Por lo tanto, se cree que el apoyo de los líderes mundiales ayuda a fomentar el diálogo y encontrar soluciones juntas.

Peran Bloomberg Nueva economía

Bloomberg New Economy se estableció en 2018 con la misión de cerrar cambios importantes en el mapa económico global. El cambio en el poder económico que ya no se centra en el oeste, sino que cambia de este y de norte a sur, es el fondo de la formación de este foro.

Desde el principio, esta organización ha estado celebrando activamente foros en varias ciudades del mundo como Singapur, Beijing, Marrakh, a São Paulo. El evento presenta al Jefe de Estado, CEO multinacional, inversor e innovador para discutir temas globales, que van desde la rivalidad entre Estados Unidos y China, las cadenas de suministro mundiales, hasta la movilización del capital público.

El foro más cercano Bloomberg New Economy tendrá lugar en Singapur del 19 al 21 de noviembre de 2025 con el tema «prosperar en una era de extremos». La agenda se llenará de discusiones plenarias, grupos, a sesiones globales de redes.