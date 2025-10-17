Jokowi Evalúa Que El Desempeño Del Gobierno De Prabowo Durante Un Año Ha Funcionado Sin Problemas

Yogyakarta, VIVA – El séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, evaluó las diversas políticas y programas implementados por el presidente. Prabowo Durante el primer año de su gestión, a Subianto le fue bien.

«Grandes políticas e ideas a principios de año gobierno «Pak Prabowo, veo que todo va bien», dijo. Jokowi en la Facultad de Silvicultura de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Sleman, Región Especial de Yogyakarta, el viernes.

Según Jokowi, el presidente Prabowo también ha tomado medidas correctivas hacia una serie de programas prioritarios que se considera que requieren corrección.

«Que hay pequeñas cosas que hay que evaluar, que hay que corregir, creo que las ha llevado a cabo», afirmó.

Jokowi dio ejemplos del programa Escuela Popular, el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) y la Cooperativa Roja y Blanca que han sido evaluados y funcionan bien.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad. Foto : Instagram.com/sufmi_dasco

«Vemos que todo va bien y el público lo aprecia», afirmó Jokowi.

En esa ocasión, Jokowi también deseó al presidente Prabowo Subianto un feliz cumpleaños número 74 y rezó para que su sucesor siempre fuera bendecido con fortaleza y la salud en la dirección del gobierno.

«Sí, le deseo al presidente Prabowo Subianto un feliz cumpleaños número 74», dijo Jokowi.

Jokowi espera que el Presidente Prabowo siempre tenga fuerza para desempeñar sus funciones como Jefe de Estado. (Hormiga)