Jokowi es un asesor global de Bloomberg New Economy, ¿cuál es su trabajo?

Yakarta, Viva – Presidente El 7 de la República de Indonesia, Joko Widodo o Brillodesignado oficialmente como miembro del Consejo Asesor Global Bloomberg Nueva economía.

Este nombramiento se anunció a través del sitio web oficial de Bloomberg, que dijo que el consejo se formó en abril de 2025 para responder a desafíos globales cada vez más complejos.

El papel de Jokowi en Bloomberg nueva economía

Bloomberg explicó, el Consejo Asesor Global funciona para proporcionar información estratégica para tratar los grandes problemas del mundo. Su enfoque principal incluye comercio, inversión, desarrollos tecnológicos, a la crisis climática cada vez más urgente.

Consideraron la presencia de miembros del Consejo capaces de fortalecer la colaboración de los sectores de sector cruzado y privado, así como alentar soluciones concretas a los desafíos globales.

En la lista de miembros, Bloomberg enfatizó que cada individuo fue elegido en base a un largo historial en los campos de las organizaciones gubernamentales, comerciales y multilaterales.

Para Jokowi, su perfil oficial se mostró como políticos, ingenieros y empresarios que habían servido como presidente de Indonesia para el período 2014-2024. Bloomberg también destacó que Jokowi fue el primer presidente de Indonesia que no vino de la élite política y el círculo militar.

En la actualidad, Jokowi también es conocido por servir como una junta directiva de la Agencia de Gestión de Inversiones y Antara. La presencia del ex presidente de Indonesia en el Consejo de Economía de New Bloomberg aumentó el peso de la representación de la región del sudeste asiático en el Foro Global.

Bloomberg New Economy no es solo un foro de discusión, sino también un foro estratégico que reúne a los líderes mundiales. La próxima reunión tiene lugar en Singapur del 19 al 21 de noviembre de 2025, con el tema «prosperando en una era de extremos».

La agenda del evento incluyó una sesión plenaria, discusión grupal, a la sesión de red intersectorial. Se espera que los miembros del Consejo Asesor brinden información y dirección relacionadas con soluciones a diversos desafíos globales, incluida la incertidumbre geopolítica, el cambio climático, el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial (IA).

Para obtener información, Bloomberg New Economy fue fundada por primera vez en 2018 por Michael R. Bloomberg, multimillonario y fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies. Nacido de la conciencia de un cambio en el mapa económico global, este foro busca cerrar la transición del poder económico de oeste a este y de norte a sur.

El cambio se desencadenó por factores demográficos, globalización, a la digitalización que aceleró la transformación de la economía mundial. Por lo tanto, Bloomberg New Economy está presente como una plataforma de diálogo que reúne al Gobierno, el CEO de compañías multinacionales, inversores, innovadores, a los activistas para encontrar soluciones juntas.

Desde su establecimiento, la comunidad de Bloomberg New Economy se ha desarrollado rápidamente al involucrar a más de 1,500 cifras influyentes, incluido el Jefe de Estado, Ministro Principal, Emprendedores Globales, a los líderes de organizaciones internacionales.