Jokowi admitió que había presionado el DPR 3 veces para aprobar el proyecto de ley de privación de activos

Solo, vive – El séptimo presidente de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) Respondiendo al proyecto de ley (RUU) del agarre de activos para los perpetradores de corrupción discutidos por el gobierno.

El ex alcalde de Surakarta apoyó plenamente la discusión posterior del proyecto de ley. Según él, Factura de la división de activos Esto es muy importante para erradicar la corrupción en el país.

«Apoyo plenamente la discusión sobre el proyecto de ley para atraer activos nuevamente. Esto es muy importante en el contexto de erradicar la corrupción, es muy importante», dijo Jokowi, el viernes 12 de septiembre de 2025.



7º presidente Joko Widodo (Jokowi) en su residencia

Recordó que durante su período gubernamental, tres veces habían alentado el proyecto de ley a ser discutido de inmediato por la Cámara de Representantes (RPD).

«Según recuerdo tres veces, presionamos los activos de los activos de temperatura de la factura en ese momento discutidos inmediatamente en el DPR», agregó.

Jokowi dijo que en junio de 2023, el gobierno había enviado una carta al DPR para que el proyecto de ley de privación de activos fuera discutido nuevamente.

Según él, las facciones en el parlamento indonesio aún no habían seguido. Relacionado con los obstáculos, es posible que no haya acuerdo.

«Sí, las facciones pueden no tener un acuerdo y el acuerdo generalmente se basa en el líder del partido», agregó.

Con el retroceso discutido de la factura de agarre de los activos, realmente apreció. Según él, este proyecto de ley de agarre de activos es un deseo público.

«Es muy bueno que este proyecto de ley se discutiera de inmediato y también respondió al amplio deseo del público de ser completado de inmediato el proyecto de ley de agarre de los activos», dijo.

Con la factura de agarre de activos aprobada inmediatamente, será un punto brillante para los perpetradores de la corrupción para que los activos que sean poseen puedan ser incautados por el estado.

Informe solo de Mahfira Putri/Tvone