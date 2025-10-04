Jokowi 2 horas en la casa de Prabowo, ¿de qué estaba hablando?

Yakarta, Viva – Reunión Entre el 7º presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Brillo) con el presidente Prabowo Subianto en su residencia personal en Jalan Kertanegara, sur de Yakarta, fue acordado por el asistente de Jokowi, el comisionado de policía Syarif Muhammad Fitriansyah.

Dijo que la reunión tuvo lugar desde 13.00 WIB durante dos horas. «La reunión duró casi 2 horas», dijo, el sábado 4 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin también admitió que estaba presente en la reunión de Jokowi-Prabowo. Dijo que la reunión no solo fue específica entre Prabowo y Jokowi. La reunión se llama solo una amistad amistosa de los personajes.



Ministro de Defensa (Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin

«Esta es una reunión con las cifras», dijo Sjafrie.

Sjafrie solo dijo por primera vez invitó a varias cifras que se consideraban meritorios para la nación y el estado. «Figuras que han tenido servicios para la nación y el estado», dijo.

Anteriormente informó, la residencia privada del presidente Prabowo Subianto en Jalan Kertanegara, sur de Yakarta, se llenó de repente el sábado 4 de octubre de 2025. Varios funcionarios estatales fueron monitoreados en medio de la estrecha guardia por el aparato.

Monitoreo de la tripulación de medios alrededor de 16.28 WIB, la seguridad alrededor de la casa privada de Prabowo se ve más estricta de lo habitual. El equipo de medios solo puede esperar al final del domingo t que ha sido equipado con una barrera.